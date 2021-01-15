Сотрудники музыкального училища имени Ниязалы в городе Ош выступили против назначения певицы Самары Каримовой на должность директора. Они считают, что это «захват» и заявили о нежелании работать с ней.

Новый директор

Приказ о назначении Каримовой на пост директора училища 14 января подписал министр культуры Нуржигит Кадырбеков. Это случилось после того, как певица выиграла суд против минкульта по делу об увольнении её с должности директора училища.

Каримова пришла в училище в этот же день со своим супругом Асаном Мансуровым, чтобы сразу приступить к своим обязанностям. Она также предъявила приказ об увольнении действующего на тот момент директора училища Нурлана Каримова.

Сам он заявил, что не знал о своём увольнении и о новой должности певицы услышал в социальных сетях.

«Я слышал, что по этому делу идет судебное разбирательство. Но с министерства никто не ознакамливал, не объяснил, что вот такое положение. Вчера я поехал в министерство культуры, ознакомился с постановлением суда, который она выиграла. Я поговорил с министерством, они сказали мне, что они будут исполнять постановление суда», — сказал он.

Каримов добавил, что несмотря на это, он не будет оспаривать решение суда.

«Я или коллектив могут оспорить это решение. Но я на это не пойду, я человек, который работает в рамках закона. Я не буду противиться приказу министерства, если им нужна должность, то я ее освобожу. Есть этика работника культуры, я ее буду соблюдать, не буду идти на конфликт», — объяснил он.

«Это захват»

Сотрудники училища заявили, что обратились с жалобой о назначении Каримовой к и.о. президента Таланту Мамытову, и.о. премьер-министра Артему Новикову и министру культуры Нуржигиту Кадырбекову. Они считают, что только коллектив может выбирать руководство или требовать его отставки.

Сотрудница училища Тамара Казакбаева заявила, что Каримова должна петь на сцене, а не занимать чужую должность.

«Самара Каримова, уйди по собственному желанию, так не должно быть. Это не есть хорошо. Она хочет прийти когда весь коллектив выступает против. Это не есть хорошо. Пусть на сцене поёт, мы её уважаем как певицу. Но как директора её никто не воспримет. Я Каримовой лично сказала: “Почему не судилась когда министром был Жаманкулов? Почему судится и выигрывает только после отставки Жаманкулова?”» — сказала Казакбаева.

Коллектив училища назвал приход Каримовой «захватом» и сообщил, что «не подпустят» Каримову к креслу директора. Они считают, что у певицы «нет знаний» чтобы быть руководителем музучилища.

«Например, я 7 лет училась в музыкальной школе, 4 года в училище и 5 лет в консерватории. После консерватория еще 2 года проучилась в аспирантуре и проходила стажировку. Имея такой стаж, даже я стесняюсь управлять людьми которые опытнее меня. А Самара никогда не работала учителем, просто была певицей. Честно говоря, уже началось давление на учителей», — отметила одна из сотрудниц училища.

Они написали обращение министру культуры, под которым подписались 59 человек. Всего в училище работают около 100 человек, обучаются 229 учеников.

Во время телефонного разговора с коллективом музучилища глава минкульта отметил, что он «всего лишь выполнил решение суда». Однако протест коллектива он комментировать не стал, назвав визит Каримовой 14 января «неправильным».

«При чём тут Жапаров?»

Выступая перед коллективом, Каримова заявила, что благодарна Садыру Жапарову «за справедливое решение суда».

«На самом деле директором в музыкальное училище меня избрали в 2018 году в Бишкеке. Но спустя три дня меня без каких-либо причин, не приняв моего заявления, не уведомив освободили от должности. Тогда меня назначил исполняющий на тот момент обязанности министра, статс-секретарь Бактыбек Секимов. Теперь во время правления Садыра Нургожоевича пришла справедливость, они вынесли справедливое решение», — сказала Каримова.

Такое заявление вызвало недоумение среди сотрудников училища.

«Причем тут Садыр Жапаров?» — возмутились они.

На протяжениии всего агитационного периода, Каримова активно поддерживала кандидатуру Жапарова распространяя в своих соцсетях агитационный контент. Например, интервью Жылдызкан Жолдошевой, защищающей Жапарова и критикующей его оппонентов.

Скандалы, связанные с руководящими должностями Самары Каримовой

Каримова была назначена руководителем музучилища 24 октября 2018 года. К своим обязанностям певица приступила спустя неделю, однако в тот же вечер министр культуры Азамат Жаманкулов освободил ее с занимаемой должности.

Сообщалось, что причиной послужило ее незаконное назначение на эту должность.

Это не первый громкий уход Каримовой с руководящей должности — летом 2017 года она ушла с поста директора музея «Сулайман-Тоо», также проработав там всего один день. Тогда Каримова сама написала заявление об уходе после критики пользователей соцсетей — они посчитали, что 26-летняя девушка не может возглавлять музей.

После своего ухода, Каримова сказала в интервью «Азаттыку», что «кыргызское общество не готово принять молодых руководителей».

Самара Каримова — первая кыргызстанка, набравшая миллион подписчиков в «Инстаграме» — по этому случаю она устраивала вечеринки в Бишкеке и Оше в августе 2018 года.

В 2011 году Каримова вышла замуж за директора Ошского драматического театра Асана Мансурова, а через два года стала выступать на кыргызской эстраде.

В 2017 году Мансуров был назначен директором Регионального центра министерства культуры, информации и туризма по южному региону. Спустя год ведомство было расформировано.

Осенью 2017 года тогдашний президент Алмазбек Атамбаев присудил Каримовой звание заслуженной артистки Кыргызстана.

Самара Каримова на съезде партии «Биримдик».

В 2020 году Каримова была кандидаткой в Ошский горкенеш от партии «Биримдик». Однако из-за пандемии выборы были перенесены на неопределенный срок. На парламентских выборах Каримова была замечена на агитационных мероприятиях «Биримдика».

Соавтор: Эльвира Султанмурат кызы