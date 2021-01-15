Пресс-служба Финансовой полиции сообщила, что в Сокулукском районе задержали двух подозреваемых в подделке справок с отрицательными результатами ПЦР-тестирования. Бланки были обнаружены сотрудниками спецслужбы после обыска в квартире подозреваемых.

По данным Финпола, граждане продавали эти справки по три тысячи сомов. При этом, результаты теста предоставляли без каких-либо анализов. Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Подделка документов».

Задержанных водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Финпол заявил, что продолжает следствие по делу и разыскивает причастных к подделке документов, в том числе, среди медучреждений.

Сколько стоит сдать ПЦР-тест в Бишкеке?

ПЦР-тест на коронавирус любой желающий можно сдать в частных лабораториях Бишкека. Анализы на коронавирус принимают в семи лабораториях столицы, цена варьируется от 700 до 1 700 сомов.

Бесплатно сдать тест по собственному желанию не получится. В госучреждениях берут анализы только по направлению врача и с подозрениями на COVID-19.