Пресс-служба ГКНБ сообщила, что в Чуй-Бишкекском территориальном управлении Госагентства охраны окружающей среды выявили коррупционную схему.

По версии следствия, за выдачу положительного заключения экологической экспертизы вымогались деньги. Несколько сотрудников агентства вынуждали компании давать взятки от $500 до $5 000 за положительное заключение экологической экспертизы.

14 января с поличным при получении взятки был задержан старший инспектор Госагентства охраны окружающей среды. В ГКНБ продолжают поиск других причастных к коррупционной схеме.