Единственная кандидатка из 17 кандидатов в президенты Клара Сооронкулова в интервью изданию «Азаттык» в программе «Эки бир» рассказала о том что, во время предвыборной гонки ей поступали угрозы.

На вопрос журналистов, почему Сооронкулова не так активно объезжала регионы, как другие кандидаты, она ответила, что первая причина — это финансы, а вторая причина — безопасность.

«Поступали разные угрозы, которые потом перешли из онлайн в оффлайн. И на улице, и во время поездки в такси узнавшие набрасывались со словами: “Ты идешь против такого-то человека”. Поэтому мы побоялись. Да и многие в штабе девушки и женщины, поэтому я опасалась их звать в регионы на агитацию», — сказала она.

Сооронкулова обращалась в ГКНБ, Генеральную прокуратуру, МВД по фактам угроз, но никаких результатов это не принесло.

«По закону, если пошли такие сигналы, они [правоохранительные органы] обязательно должны были отреагировать. Но по правде сказать, я не верила, что будет реакция с их стороны, потому что Садыр Жапаров, перед тем как пойти на выборы, на все ключевые посты поставил своих людей», — сказала она.

«Выборные законы несправедливы»

Сооронкулова рассказала что, во время предвыборной кампании многое упирается в финансы, поэтому выборные законы в Кыргызстане несправедливые. Также она остановилась на том что, женщине очень сложно соревноваться с мужчиной, у которого есть финансовые возможности.

«Очень трудно приходилось проводить агитацию человеку, у которого недостаточно ресурсов. Чтобы были равные условия, как ни крути, законом должны быть предусмотрены такие послабления как квота. Например, если бы уменьшили количество подписей, сумму залога, то на выборах принимали бы участие больше женщин», — сказала единственная женщина кандидатка.

Правовые вопросы и армия фейков

Сооронкулова отметила что, результаты выборов она признает только с моральной точки зрения, не с правовой, так как было очень много нарушений. Она сказала что будет обращаться в соответствующие органы.

«Даже если мы признаем результаты выборов с правовой точки зрения, было очень много правонарушений. ЦИК на многие вещи закрыла глаза — когда показывали кандидатов, во время регистрации нарушался как и основной, так и другие законы. Если мы поднимем эти факты и если можно добиться результата с помощью обращения в суд, то тогда мы будем оспаривать все в правовом русле», — сказала она.

Сооронкулова заявила, эту предвыборная кампания отличилась тем, что на этих выборах в социальных сетях ожесточенно работала армия фейков. По ее словам, людей не агитировали, а призывали к жестокости и враждебности.

Президентские выборы

Досрочные выборы президента Кыргызстана состоялись 10 января в один день с референдумом по выбору формы правления. Кыргызстанцы должны были проголосовать за парламентскую или президентскую формы правления, или же против обоих вариантов.

По предварительным данным, в президентской гонке с большим отрывом лидирует Садыр Жапаров, а на референдуме — президентская форма правления. При этом явка на выборах была рекордно низкой и кое-как преодолела отметку в 30%.

Садыр Жапаров пришел к власти на волне митингов после недовольства кыргызстанцев результатами выборов в парламент 4 октября 2020 года. Тогда был захвачен Белый дом, а также из колоний выпущены различные политики, в том числе и Жапаров, который отбывал наказание за захват заложника. Пока все остальные силы делили портфели, Жапаров и его сторонники очень быстро собрали депутатов парламента и протолкнули все необходимые изменения.

Жапаров добился отставки премьер-министра, президента и спикера парламента. Он сначала занял пост главы кабинета министров, а затем и и.о. президента.

Для участия в досрочных выборах президента он снял с себя эти полномочия, но пост и.о. президента и спикера парламента занял его соратник — Талант Мамытов.

Еще один его близкий соратник — Камчыбек Ташиев — возглавил Госкомитет нацбезопасности. Остальные ключевые посты также заняты его сторонниками. Кроме этого, Жапаров при поддержке ряда депутатов инициировал референдум по форме правления.

Конституционная реформа в стране — пункт в предвыборной программе партии Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева, которые создали партию «Мекенчил». По словам Жапарова, Кыргызстан должен стать президентской страной.

Многие политики называют ее откатом в авторитаризм и времена Курманбека Бакиева, и даже в средневековье и опасаются за свободу народа, если ее введут.