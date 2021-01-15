Издание Kaktus.media расследовало, какая фирма обустраивает берег реки Ак-Буура в городе Ош, а также кто стоит за этой компанией. Журналисты нашли связь с основателем партий «Мекеним Кыргызстан» и «Ыйман Нуру» Айбеком Осмоновым.

Сарыбашев закладывает капсулу у реки Ак-Буура. Фото: Пресс-служба мэрии Оша

Мэр города Ош Таалайбек Сарыбашев 7 августа 2020 года заложил капсулу на месте начала реконструкции у берега Ак-Бууры. По данным журналистов, ремонтировать будут около пяти километров водоема: построят дамбу, укрепят берега и озеленят территорию.

Власти выделили на проект 252 млн сомов, 60 млн из них из бюджета Ошской мэрии.

«Сейчас меняется климат, и на ровном месте может сойти сель. Первая задача — укрепить берега реки. Когда воды станет больше, народ сам скажет спасибо», — сказал тогда на церемонии мэр Оша.

Ошская редакция Kaktus.media определила компанию, выигравшую такой крупный тендер — ОсОО «Капитал Курулуш». Соучредителем и директором компании числится Мадишов Кыялбек Насирович, а также еще два учредителя — Кадаев Канатбек Дуйшобаевич и Апсаттаров Баялы Апсаттарович.

А где офис?

В государственном реестре юридических лиц на сайте минюста указано, что «Капитал Курулуш» зарегистрирована по улице Касымбекова, 8 в Оше. Журналист Kaktus.media-Osh не нашел эту фирму, хоть и искал несколько часов.

По данным кадастровой службы, по указанному адресу нет никаких строений, участок принадлежит Замире Калдарбековне Маткеримовой при производственном целевом назначении. Приложение 2gis.kg показывает, что фирма расположена на автомойке.

Что за компаньоны?

Журналисты из открытых данных выяснили, что Баялы Апсаттаров учредил и руководит еще несколькими фирмами по строительству жилых и нежилых зданий — ОсОО «KG СТРОЙ» и «Ал-Ихлас».

Учредителем «Ал Ихласа» числится другая компания — «Кыргыз Каганат», которой владеет предприниматель Нурбек Осмонов. Его брат Айбек Осмонов основал сразу две партии, которые участвовали в прошедших парламентских выборах — «Мекеним Кыргызстан» и «Ыйман Нуру».

Из обоих политобъединений Осмонов ушел после скандалов. Позже журналист Кудрет Тайчабаров заявил, что на братьев давит семья Матраимовых.

Партию «Мекеним Кыргызстан» также связывают с кланом Матраимовых — действующий депутат Искендер Матраимов был десятым в списке партии, а его брат экс-зампред Таможни Райымбек стал символом коррупции после серии расследований журналистов.

А что с налогами?

После того, как стали известны, с какими еще компаниями связаны руководители «Капитал Курулуш», журналисты решили проверить их доходы и налоговые отчисления.

Компания «KG строй», которой руководит Апсаттаров, с 2011 по 2016 годы получила из госбюджета почти 68 млн сомов, из которых до 2014 года оплатила налогов чуть более 940 тысяч сомов.

Журналисты не нашли в открытых источниках данных об уплаченных налогах за 2015-2016 годы, хотя за эти два года «KG строй» получила из госбюджета почти 10 млн сомов.

Второй партнер Мадишова Канатбек Кадаев также владеет несколькими компаниями: стройфирма «Новый город» и «Аззахабу ЛТД». «Новый город» с 2015 по 2020 годы получила из госбюджета почти полмиллиарда сомов, оплатила при этом лишь почти 15 млн сомов.

Журналисты отмечают, что «практически все» перечисленные фирмы Кадаева и Апсаттарова зарегистрированы по одним и тем же адресам в Оше.

«В итоге можно сделать вывод, что у владельцев “Капитал Курулуш”, которая будет реконструировать территорию около Ак-Бууры, есть хорошие связи. Компания аффилирована с другими фирмами, который выигрывали гостендеры на крупные суммы. При этом, нормального офиса она не имеет», — заключили в своем расследовании журналисты Kaktus.media.