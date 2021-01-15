Представительство Национального демократического института США в Кыргызстане (NDI) 14 января сообщило, что прекращает сотрудничество с государственным телеканалом ОТРК.

Причиной этому стали предвыборные дебаты кандидатов в президенты и представителей политических партий, которые проходили на ОТРК. По мнению организации, телеканал допустил нарушения, которые повлияли на качество, беспристрастность и прозрачность дебатов.

В письме директорка NDI в Кыргызстане Дорарта Хюсени также обратилась к председательнице Центризбиркома Нуржан Шайлдабековой. По ее словам, организация надеется сотрудничать с ЦИК и другими СМИ для проведения «свободных, демократических политических дебатов».

NDI в рамках проекта поддержки демократических процессов осуществляет поддержку теледебатов во время парламентских и президентских выборов.

Позиция ОТРК

Гендиректор ОТРК Бахтияр Алиев прокомментировал изданию Kaktus.media решение Национального демократического института. Он заявил, что не согласен с претензиями NDI.

По его словам, меморандум о сотрудничестве в производстве политических теледебатов с NDI заключили в ноябре. По его условиям, NDI выделял $6 тысяч на гонорары 40 сотрудникам телеканала, которые работали над дебатами.

По мнению Алиева, NDI нарушил условия договора, вмешиваясь в процесс подготовки дебатов.

«В процессе работы NDI начал вмешиваться в составление вопросов. Например, при отсутствии одного кандидата на дебатах мы хотели убрать пустующую трибуну, чтобы это не портило картинку, но NDI настаивал на том, чтобы пустующая трибуна оставалась. Также они отправляли своих специалистов для консультирования спикеров, некоторых спикеров это раздражало», – сказал глава ОТРК Алиев.

Он заявил, что после разрыва договора телеканал так и не получил финансирование.

Алиев также не согласился с обвинениями в том, что ведущие задавали кандидатам наводящие вопросы.

«Почему мы должны задавать вопросы, которые удобны кому-то? Наша задача была в том, чтобы раскрыть спикеров, это удалось сделать», – ответил он.

По словам гендиректора ОТРК, правоохранительные органы не оказывали давления на сотрудников телеканала, в частности, на операторов, показавших крупным планом фотографии Садыра Жапарова на тое семьи Бакиевых.

Обращение кандидатов

После эфира теледебатов 6 января кандидаты в президенты Каныбек Иманалиев, Равшан Жээнбеков, Абдиль Сегизбаев и Клара Сооронкулова обратились к руководству общественного телеканала ОТРК и в Национальный демократический институт США.

Они попросили обратить внимание на нарушения во время теледебатов, прошедших 6 января на ОТРК, и вернуть прежних ведущих – Алмаза Касымалиева и Светлану Акматалиеву.

Кандидаты в президенты отметили, что ведущие теледебатов Амантур Шергазыев и Зарина Уметалиева продемонстрировали некомпетентность и непрофессионализм.

По их мнению, ведущие не скрывали своей предвзятости и ангажированности, не дали равные информационные возможности для всех участников.

«Ведущие неоднократно выражали свою личную позицию, заведомо предопределяя ответы кандидатов, не скрывали своих намерений влияния на волеизъявление избирателя. […] В данном случае, однобокость вопросов ведущих и намеренное игнорирование ответов кандидатов с целью сократить количество отведенного времени, была отмечена не только самими участниками дебатов, но и избирателями, которые выразили свое возмущение в социальных сетях», — говорится в обращении.

Кандидаты попросили призвать руководство телеканала к ответу. Они также потребовали соблюдать требования проведения теледебатов в соответствии с принципами организации демократических выборов.

Ранее член ЦИК Гульнара Джурабаева сообщила, что координационная группа оперативного реагирования изучит материалы по прошедшим дебатам и высказываниям ведущих.

Что было на дебатах?

На телеканале ОТРК прошёл второй тур дебатов кандидатов в президенты. В первом дне прений 6 января должен был выступать Садыр Жапаров, однако он заявил, что не будет участвовать в теледебатах, потому что там одни «сплетни». Вместо этого он решил встречаться в регионах с жителями страны.

Таким образом, на дебатах участвовали всего пять кандидатов: Канат Исаев, Курсан Асанов, Адахан Мадумаров, Аймен Касенов и Эльдар Абакиров. Они заявили, что ведущие госканала задают «удобные и заранее прописанные» властью вопросы.

Во время эфира кандидаты неоднократно заявляли, что сейчас есть более насущные проблемы, чем обсуждение формы правления или ошибок парламента.

Несмотря на это, ведущие продолжали задавать наводящие вопросы с уклоном против парламентаризма, а также вопросы, защищающие интересы властей.

Раскритиковали гостелеканал и в соцсетях. Зрители посчитали, что ведущие провели дебаты предвзято и непрофессионально.