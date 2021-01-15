Лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев дал интервью журналистке Шайисте Шатмановой в программе «Политический коктейль» на Youtube-канале Super TV. Политик прокомментировал готовящуюся конституционную реформу и прикинул даты проведения новых парламентских выборов.

Также Текебаев считает, что у фаворита президентской гонки Садыра Жапарова есть два года на «оправдание» доверия народа. В пример, он привел падение рейтинга среди избирателей президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Конституционная реформа

Лидер «Ата Мекена» сравнил Конституционные реформы 2010 и 2020 года. Текебаев сказал, что в 2010 году основной закон был написан «без притяжки на какую-либо сторону», потому что «не было известно, кто где потом окажется», а временная президентка Роза Отунбаева обещала навсегда покинуть политику.

«Сейчас люди, которые придут к власти, говорят, какая им нужна власть и что они сделают на посту. Подстроили под себя. Как костюм шьют индивидуально для человека, так и написали Конституцию — под себя, наделив себя огромной, безграничной, бесконтрольной властью», — сказал депутат.

Текебаев уточнил, что основывается на проекте Конституции, который «Садыр Жапаров предложил» в ноябре 2020 года. По его словам, другой проект основного закона, который готовят в Конституционном совещании, может отличаться от первого.

По мнению депутата, в новой Конституции не было прописано механизмов для привлечения к ответственности президента, при том, что Жапаров обещал «отвечать за все».

«Никто не может сделать ему выговор, предупреждение или спросить с него, а также убрать с должности. История Центральноазиатских стран показала, что человек, пришедший на 10 лет, остается и на все 20», — сказал лидер «Ата Мекена».

Когда референдум?

Политик подсчитал, что, по законным временным рамкам, референдум по новой Конституции вполне может пройти совместно с выборами в местные кенеши, который назначены в апреле 2021 года.

«Садыр Жапаров сказал, что на следующей неделе в парламент поступит новый текст Конституции. Скорее всего, сейчас ездят по домам этих 80 депутатов, которые должны инициировать его и собирают их подписи», — предположил депутат.

По его словам, законопроект должен месяц находиться на общественном обсуждении, а промежуток между чтениями в парламенте должен быть не менее 10 дней. Так, по его подсчетам, референдум должны объявить в конце февраля.

«Конституция вступит в силу через 1-2 недели после референдума, когда подведут его итоги. Таким образом, в мае новая Конституция начнет работать», — сказал политик.

А когда будут парламентские выборы?

Текебаев сказал, что предстоящие выборы в парламент будут не повторными, а уже новыми, так как «меняется природа госустройства» и принцип избрания депутатов. Поэтому перед назначением даты новых парламентских выборов депутаты должны внести изменения в избирательные кодексы и законы согласно новой Конституции.

«На это, даже если будут стегать депутатов, уйдет около месяца. Даже если липово, но они должны обсудить поправки, даже если липово, они должны проголосовать за них. Так, к июню все и будет готово для назначения даты», — считает Текебаев.

Политик сообщил, что по закону, новые выборы в парламент должны назначить не ранее трех месяцев и не позже четырех месяцев до дня проведения. Таким образом, новый парламентские выборы можно ожидать в сентябре-октябре 2021 года.

Также Текебаев прокомментировал то, что и.о. президента Талант Мамытов назначил адвокатку семьи Матраимовых Лейлу Байдаеву судьей Свердловского районного суда Бишкека. В нем также рассматривается иск Искендера Матраимова против «Клоопа» и «Азаттыка» после публикации серии расследований о коррупции на таможне.

«В период, когда народ не доверяет судебной власти, у новых судей должны быть безупречная, безукоризненная репутация. И.о. президента должен был обратить внимание на это. Даже если он не знает, кем является судья, то спецслужбы должны были предоставить ему всю информацию. Поэтому это назначение я считаю противоречащим установлению судебной реформы и законности», — сказал депутат.

Законодатель Текебаев

Омурбека Текебаева называют «отцом Конституции», так как он входил в группу законодателей, которая составляла первый текст основного закона 1993 года. Он также принимал активное участие в создании Конституции 2010 года. Лидер партии «Ата Мекен» и бывший президент Алмазбек Атамбаев были в конфронтации с 2016 года.

Сначала партия не поддержала конституционную реформу Атамбаева, а затем Текебаев обвинил Атамбаева в незаконном приобретении земли в селе Кой-Таше и в получении теневых доходов.

Весной 2017 года Текебаева и его сопартийца Дуйшонкула Чотонова обвиняли в том, что в они 2010 году получили взятку в $1 млн у российского бизнесмена Леонида Маевского в обмен на управление сотовым оператором «Мегаком». В этом же году их признали виновными в коррупции и вымогательстве, а ЦИК после приговора досрочно отозвала мандат Текебаева.

В 2019 году Верховный суд отменил приговор Текебаеву и направил его дело на пересмотр. Позже после отмены результатов голосования на выборах в парламент, беспорядков и начала политического кризиса Текебаев решил вернуться в парламент и получил мандат своего сопартийца Садыка Шер-Нияза.

Однако это возвращение мандата Текебаеву попытался обжаловать гражданский активист и поэт Темирлан Ормуков. В итоге админсуд Бишкека решил, что политика незаконно наделили мандатом депутата. Пока Текебаев не снял с себя полномочия нардепа, так как ЦИК может обжаловать решение админсуда в Верховном суде.

Пока Текебаев еще в качестве парламентария выступает против принятия новой Конституции, называя этот процесс «нелегитимным». Политик был в числе депутатов парламента, которые голосовали против назначения референдума по форме правления. Его инициировал Акылбек Жапаров для того, чтобы «узнать мнение народа» перед конституционной реформой.