Заместитель начальника УПСМ ГУВД Мирлан Боенов 15 января на заседании комиссии Бишкекского городского кенеша по социальным вопросам сообщил, что мэрия поручила управлению предложить, как можно разгрузить дороги Бишкека.

Что предлагают в патрульной милиции?

Патрульная милиция советует расширить часть улиц за счет зеленых насаждений, продлить одну улицу и отремонтировать часть дорог для уменьшения пробок.

По словам Боенова, на наиболее загруженных улицах в утреннее и вечернее время возникают конфликтные ситуации из-за заторов и пробок.

Поэтому УПСМ считает необходимым на некоторых перекрестках «расширить проезжую часть за счет зеленых насаждений и сдвига тротуара» и обустроить «карманы», чтобы водители могли поворачивать с крайних полос.

У каждого «кармана» также установят знаки «Направление движения по полосе» с возможностью поворота в ту или иную сторону.

«Проведение данных работ в значительной мере разгрузит заторы, характеризуется сравнительно малыми финансовыми затратами и, следовательно, будет экономически оправданным», – отметил Боенов.

Это предлагается сделать на перекрестках улиц Аалы Токомбаева/Байтика Баатыра, Масалиева/Садырбаева, Толстого/Молодой Гвардии, Ахунбаева/Жукеева-Пудовкина, Курманджан Датки/Салиевой, Дэн Сяопина/Алыкулова.

Кроме того, управление предлагает пробить улицу Фучика в южном направлении до улицы Толстого со строительством переезда через железнодорожные пути со шлагбаумом.

Заместитель начальника УПСМ ГУВД также отметил, что не были устранены недостатки многих мостовых переходов:

через речку Аламедин на пересечении Жибек Жолу/Айтматова

через речку Ала-Арча на пересечении Толстого/Матыева

через канал на пересечении Шабдана Баатыра/Валиханова

через отводной канал ТЭЦ Бишкека на пересечении Шабдана Баатыра/Ауэзова.

Проезжая часть таких переходов имеет низкую пропускную способность, получается эффект «бутылочного горла», поэтому там часто возникают аварии.

В результате обсуждения инициативу патрульной милиции направили на сессию БГК.

Вырубка деревьев в Кыргызстане

Власти страны вырубают зеленые насаждения не только в Бишкеке, но и по всему Кыргызстану. Чаще всего это происходит в Бишкеке из-за инфраструктурного гранта, который выдал Кыргызстану Китай на расширение дорог.

На эти деньги с 2017 года было отремонтировано более 100 км дорог. При этом после вырубки деревьев на нескольких улицах, проблема пробок на них не решилась.

Международный опыт показал, что чем больше строится дорог, тем больше появляется машин, которые заполняют эти дороги. Об этом подробнее написал блогер и международный финансист Данияр Айтман.

Активисты показали своим экспериментом с тепловизором в 2017 году, что при температуре воздуха +26 градусов здания и дороги без деревьев нагреваются до 45 градусов, в то время как температура в тени 20 градусов.

Вырубка неоднократно вызывала недовольство местных жителей и экологов, которые настаивали на том, что расширение дорог не решает проблемы с пробками.

Экологи и жители Бишкека также жаловались, что корни деревьев асфальтируют и покрывают брусчаткой. Риск, что эти деревья засохнут и упадут, намного выше — в лучшем случае корневая система в поисках влаги деформирует окружающий ее асфальт.

Кроме того, жители столицы жалуются на качество воздуха — с 2018 года вопрос его загрязнения в Бишкеке стал особенно резонансным: горожане жалуются на черное облако над столицей и плохое качество воздуха.

Еще по теме: Почему в Бишкеке так жарко — объясняем на теплокартах