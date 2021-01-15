Министерство экономики сообщило о том, что с 20 января 2021 года в Кыргызстане начинает действовать новый закон, направленный на поддержку инвесторов и создание привлекательного имиджа Кыргызстана для них.

«Клооп» разобрался в том, что содержится в документе и как это будет работать.

Что известно об этом законе?

Его авторы Абдывахап Нурбаев, Жанар Акаев, Торобай Зулпукаров, Асылбек Жээнбеков, Иса Омуркулов, Канат Керезбеков и Алтынбек Сулайманов.Также проект помогали создать в ряде заинтересованных в его реализации госорганов, в частности в Министерстве экономики.

Документ приняли в третьем чтении 12 ноября, и, по данным, указанным в правительственной газете «Эркин Тоо», и.о. президента Талант Мамытов подписал его 26 декабря 2020 года. Номер вышел 5 января 2021 года, закон вступит в силу через 15 дней после официального опубликования.

При этом на сайте президента упоминания о законе за указанную дату не содержится, хотя отдел информационной политики президента тщательно следит за тем, чтобы все, что подписывает первое лицо или и.о.президента, оказывалось в свободном доступе для граждан.

Инвестиционные лоты

В законе «Об инвестициях» появилось новое понятие «инвестиционные лоты». Эту инициативу Агентство по продвижению инвестиций анонсировало еще в 2018 году.

«Инвестиционные лоты — комплекс решений, предоставляемых инвестору с учетом специфики инициируемых проектов, которые содержат в себе инвестиционное предложение, инфраструктуру проекта, активы, анализ сырьевой базы и рынков сбыта, предоставление разрешительных документов и преференций», — отмечается в документе.

То есть инвестор сразу получает готовый пакет документов для запуска бизнеса, если его заявка пройдет конкурсный отбор.

Получить землю станет проще

В законе «О трансформации земель» и в Земельном кодексе расширены права районных госадминистраций. Теперь они получили право при формировании инвестиционного лота перевести для его компоновки земли сельскохозяйственного и иного назначения в другую категорию.

Так же райгосадминистрации теперь могут провести трансформацию:

пастбищ, сенокосов и видов несельскохозяйственных угодий категории земель сельскохозяйственного назначения в другие виды и категории земель [кроме перевода их под строительство жилья];

всех категорий земель и видов угодий, выделяемых под кладбища, объекты питьевого водоснабжения, водоотведения, очистных сооружений, мусорные полигоны в другие категории земель.

Порог для инвестора снижается

Чтобы сделать сотрудничество с кыргызским правительством соблазнительнее, правительство снизило порог инвестиций для прямых переговоров с инвесторами. Вместо $50 млн он теперь составляет $10 млн.

Кроме того, Агентство по продвижению и защите инвестиций может ходатайствовать перед МИД для выдачи инвестиционной визы. Ее получат те, кто вложил в страну более 10 млн сомов.

Что будет с государственно-частным партнерством?

Законодательство о государственно-частном партнерстве тоже немного меняется. Система работы остается в целом прежней, но появляется деление на «малые проекты» (инвестиции в который составляют 70 млн сомов и меньше) и «крупные проекты» (свыше 70 млн сомов).

Кроме того, теперь у участников ГЧП есть возможность провести тендер даже тогда, когда заявку подал только один участник.

«Если на стадии квалификационного отбора […] других заявок на участие не поступило, то тендерная комиссия […] должна признать победителем тендера заинтересованное лицо, предоставившее предложение о частной инициативе при условии принятия им обязательств по выполнению минимальных требований к проекту ГЧП», — гласит закон.

Участники тендера получат расширенные права: теперь они могут вносить поправки в проект соглашения о ГЧП, а также в запросы квалификаций и предложений.

Расширены права и у государства: в случае введения режимов ЧС и ЧП на кыргызской территории частного партнера государство может «выбрать на основании прямых переговоров».

Так же с 20 января главным госорганом по реализации государственно-частного партнерства становится Центр ГЧП при Министерстве экономики.

Правительство Жапарова и инвесторы

После смены власти в начале октября 2020 года разные группы неизвестных атаковали по стране промышленные предприятия и пансионаты отдыха, было сожжено и разгромлено имущество горнодобывающих компаний на месторождениях Джеруй, Метал-Кен и Терек-Сай. К январю 2021 года МВД пока не отчиталось, что задержало подозреваемых в участии в погромах и в их организации.

23 октября Садыр Жапаров в качестве и.о. президента и премьер-министра на заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям заявил, что будет защищать бизнес от криминала и коррумпированных чиновников, но при этом оправдал погромщиков из числа сельчан.

Экс-посол Великобритании и бизнес-омбудсмен Кыргызстана Робин Орд-Смит на том же заседании назвал ключевые направления для восстановления экономики на фоне политического кризиса и пандемии коронавируса и защиты инвесторов.

Все пункты бизнес-омбудсмена были учтены новым законом, кроме пункта о защите бизнеса и инвесторов. В новом законе дополнительной защиты и гарантий на случай беспорядков и погромов со стороны государства для инвесторов так и не появилось.