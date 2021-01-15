На досрочных выборах президента была зафиксирована рекордно низкая явка за всю историю Кыргызстана — менее 40%. По предварительным данным, победил Садыр Жапаров, набравший около 79% голосов избирателей. Второе место занял Адахан Мадумаров с 7% голосов, а третье — Бабыржан Тольбаев, набравший 2,4% голосов.

Юристы оспаривали выдвижение Жапарова в кандидаты на пост президента. Клара Сооронкулова обжаловала решение ЦИК о регистрации Садыра Жапарова в качестве кандидата. Она утверждала, что участие Жапарова в выборах «неконституционно и нарушает права других кандидатов в президенты Кыргызстана».

Адвокат Нурбек Токтакунов заявлял, что Садыр Жапаров не имел права баллотироваться в президенты Кыргызстана, потому что решение Верховного суда о его оправдании было незаконно.

Правовая клиника «Адилет» в своем заключении говорила о том, что согласно действующей конституции Жапаров не имел права быть кандидатом в президенты, потому что в тот момент он исполнял обязанности президента и премьер-министра.

По отношению к Жапарову самыми протестными стали избиратели Бишкека. По результатам ручного подсчета, в столице он набрал 52% голосов избирателей. Для сравнения, в Иссык-Кульской области — родине Жапарова — у него 94%, а в других областях — от 70 до 90%.

Изучив, как голосовали избиратели на участках Бишкека (по данным ЦИК, их 228), мы сделали восемь основных выводов.