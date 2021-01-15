10 января в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента. Несмотря на почти полное единодушие голосующих в стране, Бишкек показал самый низкий процент голосов за Садыра Жапарова. Мы проанализировали предварительные результаты в столице и рассказываем вам о наших находках.
На досрочных выборах президента была зафиксирована рекордно низкая явка за всю историю Кыргызстана — менее 40%. По предварительным данным, победил Садыр Жапаров, набравший около 79% голосов избирателей. Второе место занял Адахан Мадумаров с 7% голосов, а третье — Бабыржан Тольбаев, набравший 2,4% голосов.
Юристы оспаривали выдвижение Жапарова в кандидаты на пост президента. Клара Сооронкулова обжаловала решение ЦИК о регистрации Садыра Жапарова в качестве кандидата. Она утверждала, что участие Жапарова в выборах «неконституционно и нарушает права других кандидатов в президенты Кыргызстана».
Адвокат Нурбек Токтакунов заявлял, что Садыр Жапаров не имел права баллотироваться в президенты Кыргызстана, потому что решение Верховного суда о его оправдании было незаконно.
Правовая клиника «Адилет» в своем заключении говорила о том, что согласно действующей конституции Жапаров не имел права быть кандидатом в президенты, потому что в тот момент он исполнял обязанности президента и премьер-министра.
По отношению к Жапарову самыми протестными стали избиратели Бишкека. По результатам ручного подсчета, в столице он набрал 52% голосов избирателей. Для сравнения, в Иссык-Кульской области — родине Жапарова — у него 94%, а в других областях — от 70 до 90%.
Изучив, как голосовали избиратели на участках Бишкека (по данным ЦИК, их 228), мы сделали восемь основных выводов.
Факт 1. На всех избирательных участках Бишкека победил Садыр Жапаров. Больше всего процентов голосов он набрал на участке №1303 в жилмассиве Ак-Бата – 83%. Второе место на этом участке занял Мадумаров с 7% голосов, третье – Ташов с 2%.
Факт 2. Меньше всего голосов Жапаров получил на участке № 1043 – 28%. Этот участок находится в школе №13. Второе место там заняла Клара Сооронкулова с 14% голосов, а третье – Абдил Сегизбаев с 13%.
Факт 3. На половине участков в Бишкеке Жапаров набрал менее 50% голосов избирателей.
Факт 4. Второе место, в отличие от первого, было конкурентным. На 99 участках его занял Тольбаев, а на 76 – Мадумаров. Еще три кандидата были вторыми – это Сегизбаев на 20-ти участках, Сооронкулова на трех и Касенов на двух. В среднем все эти кандидаты набирали по 11% голосов избирателей.
Факт 5. На единственном участке №1348 второе место заняло «против всех», разделив его с Абдилем Сегизбаевым и набрав 9%. Этот участок находится в школе №1.
Факт 6. Шесть кандидатов получили хотя бы один голос на всех бишкекских участках: это Жапаров, Мадумаров, Сегизбаев, Сооронкулова, Ташов и Тольбаев.
Факт 7. Арстан Алай оказался абсолютным аутсайдером гонки за президентство в Бишкеке: на 212 участках он набрал менее 1%, а на 75 участках и вовсе — ноль голосов.
Факт 8. Еще про аутсайдеров: Байгуттиев и Иманалиев вообще не получили голоса на более чем 10% участков.
Наш анализ голосования в Бишкеке говорит о том, что несмотря на «протестность» города, ни один из оппонирующих кандидатов не смог приблизиться к Жапарову по набранному количеству голосов.
Максимальный процент, который набрал кандидат, занявший второе место — 18%. Это голоса, отданные за Бабыржана Тольбаева, и только на одном участке. В целом, мы видим, что голоса за остальных кандидатов «размылись» среди пяти человек: Касенов, Мадумаров, Сегизбаев, Сооронкулова и Тольбаев.
В интерактивной визуализации ниже вы можете посмотреть, как голосовали в Бишкеке на всех участках за отдельного кандидата. Вы можете выбрать его/ее из списка.
А здесь можно проверить, как голосовали на вашем участке:
Скрейпинг данных: Артур Кабиров
Редактура: Азиза Раимбердиева