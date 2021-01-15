В Свердловском райсуде Бишкека должно было начаться рассмотрение по существу иска семьи Матраимовых против «Клоопа», «Азаттыка» и журналиста Али Токтоканува. Однако заседание вновь перенесли — теперь на 3 февраля 2021 года. Причиной стала смена фамилии Уулкан Тургуновой на Сулайманову.

Заседание началось с того, что суд потребовал у Али Токтакунова документы, чтобы установить его личность. Затем адвокаты, представляющие СМИ попросили разрешения на фото и видеосъемку, однако адвокаты семьи Матраимова выступили против. В итоге, как и на предыдущих заседаниях, судья запретила вести съемку.

Адвокатка «Клоопа» Фатима Якупбаева попросила суд исследовать расследование в отношении Райымбека Матраимова.

«Принимая во внимание, что Райымбеку Матраимову вручено подозрение в совершении преступления и он подписал соглашение о сотрудничестве, мы считаем, что суду нужно это исследовать. Нужно учитывать, что Матраимов подозревается в совершении преступления, связанного с коррупцией», — заявила она.

Однако адвокаты со стороны истца выступили с возражением.

«Это абсолютно незаконное ходатайство. Представитель ответчика не представил доказательств, что они пытались получить эти документы. Пока следствие не закончится данные соглашения никто не имеет права получить», — заявила Мадина Ниязова, которая представляет интересы фонда Матраимовых.

Вопрос остался открытым, так как суд выяснил, что есть неточность в доверенности со стороны истцов. Жена Райымбека Матраимова Уулкан Тургунова сменила фамилию на Сулайманову, а адвокатка Татьяна Карыжинская забыла свидетельство об этом. Судья заявила, что адвокаты должны были с самого начала поставить суд в известность о смене фамилии жены Матраимова и перенесла заседание на 3 февраля.

Матраимовы пытаются скрыться?

Карыжинская отказалась давать какие-либо комментарии журналистам «Клоопа».

Журналист Али Токтакунов считает, что судья использовала формальный повод со сменой фамилии, чтобы пренебречь доводами и фактами ответчиков.

«Матрамовы многое проделали для того, чтобы скрыться или сбежать. Недавно мы поняли, что Матраимов сменил свою фамилию, теперь и его жена тоже. Я думаю, что таким образом они пытаются уйти от ответственности, но общественность уже все знает, все как на ладони. Я не думаю, что этот трюк сойдет с рук», — заявил Токтакунов.

По словам журналиста, есть следующая опасность — судья может сказать, что на Сулайманову не записано никакого имущества и решение может быть в сторону истцов.

Токтакунов возмущен тем, что, несмотря на резонанс дела, судья до сих пор запрещает вести съемку заседания.

«Я этому удивлен, потому что народ вправе знать правду и что происходит на заседании, почему на журналистов-расследователей подают такие большие иски. После того, как Райымбек Матраимов признал себя коррупционером, этот вопрос стал еще более актуальным. Человек, признавший себя коррупционером, подает в суд на журналистов, которые выявили его коррупционные схемы. Это анекдот», — заявил Токтакунов.

По мнению адвокатки «Клоопа» Фатимы Якупбаевой, судья перенесла заседание, потому что хочет рассмотреть дело «безупречно» с процессуальной точки зрения, так как к нему приковано большое внимание.

«Возможно со стороны адвокатов истца с доверенностью это было намеренно, поскольку у них доверенность истекла 27 ноября 2020 года. Прошло всего полтора месяца. Мы не знаем, когда новая доверенность была выдана», — сказала она.

Иск Матраимовых против СМИ

Матраимовы подали в суд на «Азаттык», «Клооп», издание 24.kg и журналиста Али Токтакунова в середине декабря 2019 года, обвинив журналистов в оскорблении чести, достоинства и деловой репутации их семьи. Изначально они потребовали 22,5 млн сомов компенсации с «Азаттыка», 15 млн сомов с 24.kg, 12,5 млн сомов с «Клоопа» и 10 млн сомов с Токтакунова.

С изданием 24.kg, которое не участвовало в расследовании, а лишь выпустило свой пересказ, Матраимовы договорились о частичном отзыве исковых требований. Хотя 24.kg продолжает оставаться ответчиком в деле, Матраимовы больше не требуют с них компенсации, и суд удовлетворил это ходатайство.

Таким образом, общая сумма компенсации, которую Матраимовы добиваются от СМИ, теперь составляет 45 млн сомов.

Международная организация «Репортёры без границ» (RSF) выпустила заявление в защиту СМИ. Правозащитники назвали иск «абсурдным» и призвали Свердловский райсуд отклонить его.

Сам суд переносился уже множество раз, поэтому до сих пор не было рассмотрения иска по существу. Последнее заседание в декабре не состоялось из-за отсутствия судьи Жылдыз Ибраимовой.