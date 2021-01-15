Накануне очередного заседания по делу Матраимовых против журналистов-расследователей, «Клооп» собрал основные факты и события, произошедшие после первого расследования о выводе денег из Кыргызстана.

Первое расследование «Азаттыка»

Радио «Азаттык» 29 мая 2019 года опубликовал расследование о возможной причастности семьи Матраимовых к контрабанде на таможне Кыргызстана и выводу $700 млн из Кыргызстана.

Фото: Райымбек Матраимов

В нем также утверждалось, что в благотворительный фонд под управлением Матраимовых с 2015 по 2017 год перевели $2,3 млн.

Ключевым фигурантом расследования стал бывший замглавы таможни Райымбек Матраимов. Семья Матраимовых считается одной из самых богатых и влиятельных на юге Кыргызстана. Бывший президент Алмазбек Атамбаев неоднократно намекал на то, что Матраимовы спонсировали предвыборную кампанию экс-президента Сооронбая Жээнбекова.

Фото: Бывший президент Алмазбек Атамбаев, Райымбек Матраимов, экс-президент Сооронбай Жээнбеков

Бывший журналист «Азаттыка» Али Токтакунов в своем расследовании заявил, что из Кыргызстана точно перевели как минимум $250 млн, и у него есть подтверждающие документы. Он добавил, что к переводу денег был причастен некий Айэркен Саймаити, проживавший в Оше.

$125 млн из подтвержденных $250 млн вывели за рубеж через компанию «Абдыраз», совладельцем которой когда-то был Саймаити. По данным «Азаттыка», он перевел $2,3 млн в благотворительный фонд Матраимовых «Исмаил ата» в Кыргызстане.

Мухаммедкалый Абылгазиев, занимавший тогда пост премьер-министра Кыргызстана, распорядился проверить данные в журналистском расследовании, а в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями (финпол) создали следственную группу, которая изучает данные из «Азаттыка» о выводе денег из Кыргызстана.

Родной брат Райымбека Матраимова, депутат парламента Искендер Матраимов назвал расследование «заказом» против его семьи и сказал, что не знаком с людьми, которые перечисляют деньги в его благотворительный фонд, который упоминается в расследовании.

Кроме того, Искендер Матраимов в своем официальном ответе на расследование заявил, что Айэркен Саймаити — известен предпринимателям, которым надо отправить деньги за границу. Однако он опроверг, что Матраимовы имеют к нему какое-либо отношение.

Госфинразведка Кыргызстана подтвердила 6 июня, что Айэркен Саймаити действительно вывел за рубеж около $700 млн.

Однако в ведомстве опровергли то, что в фонд под управлением Матраимовых поступили озвученные «Азаттыком» $2,3 млн. По данным проверки, в фонд поступило лишь $199 тысяч. Такую же сумму называл и депутат Искендер Матраимов.

Позже кыргызстанцы запустили кампанию в соцсетях против Матраимова. Финполиция более пяти месяцев исследовала его имущество, но на тот момент так и не озвучила результаты проверки.

Пока результаты проверок не были озвучены, кыргызстанцы в твиттере начали менять свои аватарки на изображение Райымбека Матраимова. Позже его изображение дополнили слоганом «Уурда» — что переводится с кыргызского как «Кради».

Убийство Саймаити

Китайский бизнесмен уйгурского происхождения Айэркен Саймаити был застрелен неизвестным в кафе в одном из стамбульских отелей вечером 10 ноября 2019 года. Бизнесмен умер в больнице от полученных ран.

Утром 12 ноября авторы инстаграм-страницы «Беспредел KG» опубликовали пост, в котором утверждалось, что Саймаити пользовался автомобилем кыргызского генконсула — этот вывод они сделали по фотографиям с места убийства, которые выпустила турецкая газета «Хюрриет».

Днем 12 ноября генконсул Кыргызстана в Стамбуле Эркин Сопоков был освобожден от должности. Несмотря на это, ранее МИД Кыргызстана, как и журналисты «Хюрриет», заявил, что номера на автомобиле были подложными.

Позже кыргызская дипмиссия признала, что это их автомобиль, но Сопоков утверждал, что не понимает, как машина там оказалась. Затем активисты «Умут 2020» доказали, что Сопоков и Саймаити знакомы и у них есть общие фото.

Связь с Саймаити нашли и у других кыргызских чиновников и политиков. Сопокова уволили после смерти Саймаити. В отношении него возбудили три уголовных дела и заключили бывшего чиновника под стражу.

В июле 2020 года Первомайский районный суд Бишкека приговорил Сопокова к штрафу в 300 тысяч сомов. Он был освобожден в зале суда.

В Турции Саймаити пользовался незаконно выданными кыргызскими ID-картой и загранпаспортом на имя Эркина Самятова.

Документы ему выдали в отделе Сузакского района Джалал-Абадской области.

После того, как Генпрокуратура передала в суд дело о выдаче Саймаити поддельного паспорта, ведущему специалисту отдела было предъявлено обвинение за «Незаконную выдачу паспорта», «Злоупотребление должностным положением» и «Подделку документов».

Еще до смерти Айэркена Саймаити в Кыргызстане произошли два загадочных убийства.

Бизнесмен Хуфур Абдурахеман, 37-летний этнический уйгур из Китая, пропал 4 октября. Он владел кафе «Мадина» недалеко от одноименного рынка в Бишкеке и торговал тканями в переоборудованном грузовом контейнере.

Почти через две недели сотрудники милиции задержали восьмерых подозреваемых, среди которых – член организованной преступной группы и двое бывших милиционеров. Они рассказали, что мужчину похитили, убили, а его тело закопали в Нарынской области. Тело Хуфура Абдурахемана обнаружили в ночь на 19 октября.

Таксист Хусан Керимов был убит 22 октября. Милиция обнаружила его тело со следами насильственной смерти в багажнике его же машины у аэропорта «Манас».

Милицией были задержаны двое подозреваемых, которые на момент преступления уже отбывали срок в колонии-поселения — один за кражу, изнасилование и разбой, другой — за контрабанду и хранение наркотиков.

Совместное журналистское расследование

Совместная команда журналистов «Клоопа», радио «Азаттык» и OCCRP 21 ноября выпустила расследование об Айэркене Саймаити, бизнесмене, который вывел около $700 млн из Центральной Азии и был убит в Стамбуле.

Перед смертью Саймаити передал журналистам документы, которые раскрыли схему массового и систематического хищения денег.

Собрав воедино все доказательства, журналисты раскрыли историю о том, как работала огромная подпольная империя грузоперевозок, которой управлял тайный клан Абдукадыр – богатой уйгурской семьи, которая до этого момента оставалась в тени. Этот клан платил огромные взятки кыргызской таможне.

Саймаити представил журналистам никогда ранее не публиковавшуюся фотографию четырех братьев, которые составляют ядро клана. По его словам, слева направо на этом фото изображены: Алимуджанг Хадир, Наби Хадир, Маймаитили Хадир и глава семьи Хабибула Абдукадыр.

Журналисты также установили связь клана с Раимбеком Матраимовым, бывшим зампредом Государственной таможенной службы Кыргызстана. Согласно расследованию, жена Матраимова имеет совместный строительный проект в Дубае вместе с Абдукадырами. На родине эта семья построила подпольную империю грузоперевозок, которая расцветает благодаря коррупции на таможне.

Кроме того, согласно расследованию, убитые в Кыргызстане мужчины являлись частью многолетней подпольной курьерской сети, через которую из страны вывозятся миллионы долларов наличными.

По словам Айеркена Саймаити, Хуфур Абдурахеман был «коллектором», который регулярно собирал сбережения других торговцев для перевозки за границу.

Другой погибший, таксист Хусан Керимов был одним из сотрудничавших с Саймаити курьеров, вывозивших деньги за границу.

Куратором этой сети теневых курьеров являлся сам Айэркен Саймаити. Больше десятка кыргызстанцев под его руководством регулярно летали по маршруту Бишкек — Стамбул с плотно набитыми сумками, которые они клали под сиденье спереди. В каждой сумке было целое состояние (особенно по меркам Центральной Азии) — от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов долларов.

Эта сеть многие годы работала в условиях полной секретности, но после пропажи курьеров Саймаити решил рассказать свою историю. Он подкрепил её десятками турецких и кыргызских таможенных деклараций, заполненных его работниками.

Анализ документов показывает, что курьеры вывезли из Кыргызстана $77 млн. Реальная сумма наверняка намного больше. Саймаити утверждал, что за эти годы только его сеть перевезла более миллиарда долларов.

В основном курьеры обслуживают частных продавцов и оптовиков с многочисленных базаров Кыргызстана, которые покупают товары в Турции и Китае за наличные. Торговля на базарах — это основа экономики страны, а такой неформальный метод расчетов позволяет продавцам оставаться в тени.

Эта широко распространенная практика противоречит законам Кыргызстана. Лишая бюджет поступлений от таможенных сборов, она наносит прямой вред налогоплательщикам и к тому же не позволяет установить законность происхождения средств.

#Раимгейт

Опубликованное расследование вызвало широкий резонанс как среди граждан, так и среди всех ветвей власти и высших кругов кыргызского истеблишмента.

После публикации еще одной части расследования под названием «Теневые курьеры. Как миллионы долларов наличными вывозят из Кыргызстана» МВД утром 4 декабря 2019 года поспешило опровергнуть информацию о связи Абдурахемана с Саймаити. Ведомство утверждало, что у него нет данных о том, что убитый в октябре глава кафе «Мадина» и убитый в ноябре Саймаити связаны.

Бывший замглавы МВД Памир Асанов отметил, что убитый таксист Хусан Керимов мог быть курьером и перевозить деньги из Кыргызстана в Турцию, но пока у МВД нет доказательств этих фактов.

21 ноября 2019 года была создана депутатская комиссия по инициативе депутата Алтынбека Сулайманова. Туда входили 12 депутатов, возглавил комиссию нынешний и.о. президента Талант Мамытов.

Позже из состава комиссии из-за конфликта интересов вышел брат экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова депутат Искендер Матраимов. Другой депутат — Алтынбек Сулайманов — вышел из состава, «чтобы не вызвать подозрений» к работе комиссии, так как его тоже связывали с Саймаити.

Депутатская комиссия просуществовала до июня 2020 года. На одном из последних заседаний комиссии ГКНБ сделало вброс о якобы полученной журналистом Али Токтакуновым взятки от Саймаити — об этом сказали два свидетеля, один из них экс-консул Эркин Сопоков.

Сопоков рассказал ГКНБ, что Хабибула Абдукадыр задолжал Саймаити около $800 тысяч и не желал возвращать долг. Абдукадыр, по словам Сопокова, задолжал Саймаити эти деньги за работу по вывозу денежных средств из Узбекистана в Кыргызстан, а затем в Стамбул и Китай.

«Саймаити говорил, что нашел вариант забрать деньги. Поговорил с журналистом “Азаттыка” Али Токтакуновым. Где-то в 2018 году он говорил, что с журналистом разговаривает, пытаясь повлиять на Абдукадыра, чтобы он долг возвращал. В феврале-марте 2019 года Саймаити говорил, что некоторые квитанции о выводе денег передал Али Токтакунову, чтобы он подготовил публикацию», — сказал Сопоков.

По словам Сопокова, в результате Саймаити получил от Абдукадыра $500 тысяч и из этих денег передал Токтакунову $50 тысяч.

«В конце июня 2019 года Саймаити мне говорил, что Али приезжал в Стамбул и тот, ему $50 тысяч отдал. […] Он говорил: “Мы так договаривались, что он поможет через СМИ долг вытащить. Я должен буду отдать ему $100 тысяч. Сейчас $50 тысяч отдам, а когда долг полностью вернут, выплачу оставшиеся $50 тысяч”», — сказал Сопоков.

При этом ведомство призналось, что никаких документальных и фактических доказательств слов Сопокова нет ни у бывшего генконсула, ни у самого ГКНБ.

В июне 2020 года парламент одобрил заключение депутатской комиссии по расследованию убийства Саймаити. Депутатов не смутило, что комиссия озвучила лишь общеизвестные факты об убитом, почти ничего не сказала о его смерти, показала видео об оправдании отмыва денег и большую часть выступления посвятила тому, что Кыргызстану не нанесен ущерб выводом более 900 млн долларов.

Доклад зачитал депутат Талант Мамытов. Сначала он рассказал о работе комиссии, а затем зачитал «факты» о жизни Айэркена Саймаити. Например, он рассказал о том, что сотрудник ГРС незаконно выдал паспорт Айэркену Саймаити, а против бизнесмена возбуждали уголовное дело по статье «Мошенничество».

Только один депутат выступил против заключения комиссии, расследовавшей смерть бизнесмена Айэркена Саймаити, а 72 — одобрили.

#REакция

Несмотря на неоднозначную реакцию властей на журналистское расследование, гражданское общество активно выразило свою позицию по фактам расследования.

25 ноября 2019 года в Бишкеке прошла мирная антикоррупционная акция «Re:Акция». В ней приняли участие более 1000 человек, по словам организаторов, около 2500 человек.

Участники митинга потребовали от властей проведения реформ, ареста бывшего замглавы таможенной службы Раимбека Матраимова и защиты журналистов, которые работали над расследованием.

Акция прошла не только в Бишкеке, но и в других городах Кыргызстана. Поддержали акцию и кыргызстанцы, живущие за границей.

18 декабря 2019 года прошло еще одно мирное собрание – около 1000 человек собралось в Бишкеке на второй антикоррупционный митинг «Re:Акция». Он прошел после того, как Матраимовы подали иск против СМИ, требуя удалить из расследования упоминания семьи и выплатить им более 60 миллионов сомов.

Участники вышли к памятнику революции возле парламента с призывом прекратить давление на «Клооп» и «Азаттык» — издания, выпустившие расследование о коррупции на кыргызской таможне. Также звучали призывы защитить 24.kg — издание, которое выпустило свой пересказ этого расследования.

Суды Матраимовых со СМИ

После публикации расследования члены клана Матраимовых подали иск против СМИ, требуя рассекретить имена журналистов расследователей, удалить из расследования упоминания семьи и выплатить им более 60 миллионов сомов.

По этой ссылке вы можете ознакомиться со всеми отрезками, которые Матраимовы хотели ограничить в распространении

Иск и арест счетов

10 декабря 2019 года Свердловский райсуд Бишкека принял исковое о защите чести, достоинства семьи Матраимовых и фонда имени Исмаила Матраимова.

Матраимовы требовали более 60 миллионов сомов в качестве компенсации морального вреда от авторов расследования — изданий «Азаттык Медиа», «Клооп Медиа», OCCRP, а также от 24.kg, который лишь цитировал расследование.

Матраимовы требовали ареста банковских счетов всех ответчиков — судьбя Жылдыз Ибраимова незамедлительно удовлетворила их просьбу, даже не начав рассмотрение дела по существу.

Так выглядел счет «Клоопа» 12 декабря 2019 года. Минус 173388 долларов и 36 центов – это около минус 12,1 миллиона сомов.

В исковом заявлении Матраимовы потребовали взыскать с «Клоопа» 12,5 миллиона сомов. С того момента, как «Клоопу» стало известно об иске, до ареста счета прошло меньше двух часов.

Решение суда об аресте счетов было раскритиковано аппаратом президента Сооронбая Жээнбекова.

«Этот факт наносит удар не только по имиджу президента, который публично и повсеместно провозглашает принципы свободы слова, но и нашей демократической страны», — заявила глава пресс-службы президента Толгонай Стамалиева.

Повестка в суд по делу о защите чести Матраимовых

Первое судебное заседание состоялось 13 декабря 2019 года. Матраимовы заявили, что уже не хотят ареста банковских счетов и судья отменил прежнее решение. Тем не менее, счета были арестованы еще 10 рабочих дней, поскольку истцы все еще могли обжаловать это решение.

Судья запрещала видео- и фотосъемку заседаний и отклоняла ходатайства адвокатов СМИ. Адвокаты заявили более 20 ходатайств и ни одно не было удовлетворено судом. В ходатайствах адвокаты просили разрешить съемку заседаний, выделить более удобный зал для того, чтобы все могли разместиться, сменить районный суд.

27 августа 2020 года должно было пройти очередное слушание по делу Матраимовых против журналистов расследователей, но из-за болезни судьи его перенесли на 8 октября 2020 года. Таким образом, слушаний не было во время подготовки к выборам партии «Мекеним Кыргызстан», от которой в парламент баллотировались Искендер Матраимов и его юристы Канатбек Азиз и Татьяна Карыжинская.

4 октября в стране прошли выборы в парламент и «Мекеним Кыргызстан» получило большое количество мест в парламенте, но 5 октября протест недовольных итогами выборов вылился в захват Белого дома.

Суд с Матраимовыми перенесли с 8 октября на 12 ноября 2020 года. Сказали, что судья нездорова. Но и 12 ноября заседания не случилось — из-за отсутствия юристки Матраимовых Лейлы Байдаевой.

Уже 12 ноября, один из юристов семьи Матраимовых — Байдаева Лейла — не смогла принять участие в слушании и заседание снова отложили, посчитав это уважительной причиной.

Всего за год слушания назначались 12 раз, 15 января пройдет 13 заседание по делу Матраимовых против журналистов-расследователей.

Расследование продолжается

Несмотря на судебную тяжбу с Матраимовым, СМИ не перестали публиковать новые расследования о нем и его окружении.

После расследования «Кланы, коррупция и контрабанда на Шелковом пути», вышедшего 21 ноября 2019 года, 29 июня 2020 года было опубликовано расследование о дорогостоящей недвижимости Матраимовых в Великобритании.

В декабре 2019 года журналисты Factcheck.kg вместе с расследовательским центром Bellingcat опубликовали свое расследование, проанализировав фотографии членов семьи Матраимова из социальных сетей.

Они оценили, сколько стоит недвижимость, брендовая одежда и дорогие украшения жены Райымбека Матраимова Уулкан Тургуновой, и сравнили эти суммы с декларацией о доходах самого Матраимова.

Спустя два часа после публикации сайт Factcheck.kg подвергся DDoS-атакам. Сайты «Кактус», «Экономист», Govori.tv, «Вечерний Бишкек», Knews.kg, «Политклиника» и «Клооп», которые перепечатали это расследование, также подверглись кибератаке.

Позже депутат Дастан Бекешев попросил правоохранительные органы расследовать кибератаки и зарегистрировать их в ЕРПП.

Также был раскрыт факт того, что благотворительный фонд семьи Матраимовых получил от подпольной сети, отмывшей миллионы из Кыргызстана, гораздо больше средств, чем было известно ранее.

2 октября 2020 года журналисты рассказали о том, как была построена таможенная империя Матраимова, и даже составили карту недвижимого имущества влиятельной семьи в Кыргызстане.

10 ноября 2020 года было опубликовано расследование о том, как киллеры охотились за информатором журналистов Айэркеном Саймаити, убитым в Стамбуле в 2019 году.

В распоряжении журналистов оказались документы турецкой полиции, среди которых показания вдовы Саймаити и стенограммы допросов предполагаемых убийц. Эти файлы раскрывают дополнительные подробности произошедшего.

14 декабря 2020 года расследователям удалось доказать связь между кланом Матраимовых и криминальным авторитетом Камчы Кольбаевым. Они оказались связаны через элитный закрытый курорт «Каганат» на берегу озера Иссык-Куль.

Кроме того, журналисты раскрыли, что перед своей смертью их информатор Айэркен Саймаити получал угрозы именно от Кольбаева. Эмильбек Кимсанов, человек, однажды работавший на Матраимова, но поссорившийся с ним, также описывал Кольбаева и своего бывшего босса как «близких друзей».

По снимкам самой Тургуновой и няни семьи Матраимовых Тереситы в Инстаграм, журналисты вычислили, что Матраимовы владеют квартирой в Дубае. Точная стоимость их жилья неизвестна, но похожая квартира в том же здании сейчас продается за 3 850 000 дирхамов (порядка миллиона долларов).

Список Магнитского и экономическая амнистия

К 12 заседанию Райымбека Матраимова и его жену Уулкан Тургунову внесли в «список Магнитского». Минфин США признал бывшего кыргызского чиновника коррупционером и преступником, включил его в санкционный список — счета Матраимова и его супруги в США могут арестовать, визы отменят. Это может помешать ему делать денежные переводы, потому что при этом используются американские сервисы — например, SWIFT и Visa. Также сотрудничать с фигурантами списка запрещено сотрудничать американским компаниям и гражданам.

Кроме того и кыргызские власти подозревают его в коррупции — 20 октября Матраимова задержали сотрудники ГКНБ. По данным спецслужбы, Матраимов и другие должностные лица с 2016 года наладили коррупционную схему в системе Гостаможни.

Однако в этот же день стало известно о том, что Матраимова отпустили домой. В ГКНБ сообщили, что бывший таможенник заключил сделку со следствием и обещал до конца ноября 2020 года выплатить в казну 2 млрд сомов.

На пресс-конференции 12 ноября Садыр Жапаров, который на тот момент исполнял обязанности главы государства и премьер-министра, объяснил, что принял политическое решение, поэтому Матраимова отпустили.

По его словам, он ориентировался на мировую практику и решил, что Матраимов может принести пользу для государства, если вернёт часть денег. Он отметил, что сотрудники ГКНБ уже хотели арестовать бывшего таможенника, однако он сумел договориться со своим соратником и главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым.

Но Матраимов не успел выплатить 2 млрд сомов в указанный срок. Несмотря на это, Ташиев 24 декабря заявил, что бывший замглавы таможни Райымбек Матраимов полностью возместил ущерб государству в 2 млрд сомов. Большую часть — 1,4 млрд сомов — он перечислил на спецсчет минфина, а остальную отдал в виде торгового центра и девяти жилых квартир.

«Торговый центр мы собираемся передать государству. А девять квартир оставляем для сотрудников ГКНБ. Из них одна квартира большая — 250 или 280 м2. В этой квартире, конечно же, никто из сотрудников не может жить. Ее хотим передать какому-нибудь детскому дому или соцучреждениям», — сказал глава ГКНБ.

По его словам, материалы дела по Матраимову будут переданы в суд в ближайшее время для рассмотрения по существу. На вопрос журналиста, почему квартиры передали именно силовикам, а не медикам и учителям, которые сильно пострадали за время пандемии, Ташиев ответил, что это «всего лишь 9 квартир, а не 900».

Однако позже в ГКНБ сообщили, что квартиры Райымбека Матраимова, которые он передал для возмещения ущерба, будут переданы государству, а не сотрудникам комитета нацбезопасности.

«Передаваемое имущество будет принято в государственную собственность в установленном порядке», — сказали в ведомстве.

По данным ГКНБ, следствие по делу Матраимова еще не завершено — они рассматривают его причастность к коррупции в таможне после его увольнения с поста замглавы. Следователи будут изучать его связи с международной контрабандой — Россия, Китай, Казахстан и Узбекистан.

«ГКНБ в очень сжатые сроки была проведена колоссальная работа по демонтажу коррупционных схем в таможенных органах и получении важных и, самое главное, неопровержимых доказательств вины Матраимова», — сказал глава Госкомитета.

Ташиев отметил, что ущерб в 2 млрд сомов Матраимов нанес в деятельности внутри Кыргызстана. По его словам, Матраимов не только признал свою вину, но и помогал расследованию «изобличением других соучастников преступления».

На вопрос о том, как был определен размер ущерба от действий Матраимова, глава ГКНБ ответил, что не может рассказать все подробности. Однако он поделился одним из эпизодов допроса экс-замглавы таможни.

«Мы спросили, где он взял эти деньги. Он ответил, что с каждой машины, проходящей через границу Китай-Кыргызстан, они получали от $500 до $3 тысяч. Мы посчитали, сколько машин должно было пройти за время его работы. Таким образом ущерб оттуда тоже был учтен», — сообщил Ташиев.

Также глава ГКНБ добавил, что около десяти из 38 человек, которых силовики подозревали в причастности к делам Матраимова, после проверки оказались «не при чем». Остальных оперативники до сих пор проверяют.

Ташиев пообещал, что ведомство будет расследовать наличие имущества Матраимова за границей, которое обнаружили журналисты «Клоопа», «Азаттыка», OCCRP и Bellingcat в совместном расследовании. Он призвал всех, у кого имеется информация по этому вопросу, обратиться в ГКНБ.

Он добавил, что Матраимов останется «в руках» силовиков — под домашним арестом на территории страны — пока не закончится расследование.