Пресс-служба ГУВД Бишкека сообщила, что в столице задержали члена орагнизованной преступной группировки (ОПГ) криминального авторитета Камчы Кольбаева.

По данным милиции, задержанный 1989 года рождения был в розыске с 2018 года по решению Первомайского суда столицы. После задержания его водворили в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека.

Самого криминального авторитета Камчы Кольбаева задержали еще в октябре 2020 года в спортивном клубе Avangard, а затем водворили в СИЗО ГКНБ.

В ГКНБ сообщили, что Кольбаева задержали «в ходе проводимой работы по выявлению и пресечению деятельности организованных преступных групп». Он обвиняется в «Создании преступной организации или участии в ней».

В ноябре того же года стало известно, что Кольбаев находится в исправительной колонии №47. Об этом стало известно, после опубликованного видео из колонии, где был запечатлен Кольбаев.

Служба исполнения наказаний тогда сообщила, что видео было снято во время спортивных мероприятий к празднованию «Дня истории и памяти предков». А скромный стол был накрыт для подведения итогов и чтения корана.

Кольбаев известен как «коронованный вор в законе». Еще в 2017 году Министерство финансов внесло его в «черный список». Криминального авторитета также называют частью «Братского круга», международной преступной группировки, в которую входят лидеры и члены нескольких евразийских ОПГ. Кроме этого, он внесен в список самых крупных наркобаронов мира.