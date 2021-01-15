Республиканский штаб сообщил, что на 15 января в Кыргызстане скончались три пациента с коронавирусом. По одному случаю смерти зарегистрировали в Бишкеке, Чуйской и Ошской областях.

Всего за время пандемии в стране скончался 1 381 пациент с COVID-19 и внебольничной пневмонией.

По данным штаба, за сутки на 15 января по всей республике выявили 134 новых случая заражения коронавирусом.

Бишкек — 46;

Ош — 3;

Чуйская область — 45;

Ошская область — 12;

Нарынская область — 2;

Иссык-Кульская область — 15;

Джалал-Абадская область — 8;

Баткенская область — 3.

За все время пандемии в стране выявили 82 857 случаев заражения. Кроме этого из больниц с выздоровлением за сутки выписали 152 пациента. Всего было выписано 78 715 пациентов переболевших COVID-19.

Среди медработников за сутки не выявлено новых случаев заражения. При этом с выздоровлением выписали 6 медработников. Всего за время пандемии среди медработников выявили 4 150 случаев заражения, а с выздоровлением выписали 4 046 медиков.