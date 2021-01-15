В Кыргызстане 10 января прошли досрочные выборы президента и референдум по форме правления. Наблюдатели «Клоопа» зафиксировали 1500 нарушений и происшествий по всему Кыргызстану, а наши юристы требуют отменить результаты голосований на 210 УИКах.
Мы в «Клоопе» развернули беспрецедентную кампанию: собрали команду из более 1000 наблюдателей на избирательных участках и 500 внештатных корреспондентов по всей стране. Весь декабрь прошлого года мы активно обучали наблюдателей определять нарушения, снимать их на камеру и присылать нам.
В день выборов мы в режиме реального времени делились с читателями теми находками, которые присылали наши наблюдатели. Наши верификаторы тщательно проверяли их сообщения на правдивость и точность, а юристы в онлайн-режиме сразу же помогали наблюдателям составлять акты и жалобы по этим нарушениям.
С самого раннего утра до поздней ночи 10 января наши наблюдатели следили за тем, как проходило голосование. У нас также были и специальные корреспонденты в мобильных группах, которые ездили по участкам и фиксировали нарушения как снаружи, так и внутри УИКов.
В день выборов мы каждую минуту получали по несколько сообщений о нарушениях и технических неполадках со всех регионов Кыргызстана. Если быть точнее, то за 17 рабочих часов нам пришло порядка 1500 уведомлений о подозрительных происшествиях и нарушениях.
Сейчас мы еще раз тщательно проанализировали данные, присланные нам со всей страны, и теперь готовы поделиться ими с вами! Все нарушения, о которых мы вам расскажем, были зафиксированы в актах с фото и видео доказательствами и подписями свидетелей и обжалованы в УИКах в день выборов.
Отменить голосование на 210 УИКах
Начнем с главного — «Клооп» будет добиваться отмены итогов голосования на 210 УИКах по всему Кыргызстану. Другими словами, мы считаем, что как минимум на 8% участков в стране были грубейшие нарушения, которые заставляют усомниться в результатах голосования на них.
На основе 1500 сообщений от наблюдателей, юристы «Клоопа» оформили 22 жалобы в 40 территориальных избирательных комиссий по всему Кыргызстану с требованием отменить результаты голосования на тех 210 участках, откуда нам сообщили о грубых нарушениях закона «О выборах».
Нарушения на этих УИКах были настолько серьезными, а наши доказательства настолько очевидными, что самым логичным для Центральной избирательной комиссии будет признать итоги голосования на этих участках недействительными.
Давайте посмотрим вместе на основные нарушения, которые нам удалось зафиксировать.
Как мы видим, чаще всего — 420 раз — наши наблюдатели сообщали о нарушении тайны голосования. Это означает, что член избирательной комиссии или посторонний человек стояли возле кабинки для голосования или автоматической считывающей урны меньше, чем на законных 1,5 метра, в некоторых случаях члены УИК имели наглость фотографировать бюллетень и игнорировать те факты, что вместо избирателя бюллетень вбрасывал другой человек.
420 раз
нарушалась тайна голосования, по сообщениям наблюдателей «Клоопа»
Из-за таких действий, избиратель не мог сделать выбор за предпочитаемого кандидата в полной тайне, которая гарантируется ему законом. В Кыргызстане очень развит административный ресурс: люди боятся начальства, и член УИК возле урны, обладающий хоть небольшой, но властью, может напугать избирателей так, что они проголосуют как нужно, а не как хочется.
Особенно сложно в таких ситуациях приходится людям, работающим на государство в маленьких сообществах — например, в селах, где избиратели хорошо знают друг друга и могут легко проконтролировать, кто пришел на участок и за кого он отдал свой голос.
Вторым самым частым происшествием, о котором нам сообщали наши наблюдатели, стало нарушение в работе автоматически считывающих урн (АСУ). В плане автоматизации процесса голосования Кыргызстан пошел дальше других стран региона, еще с 2017 года у нас есть автоматически считывающие урны на 100% участков.
Они помогают избежать массовых вбросов бюллетеней и сразу же считывают, за кого отдан голос избирателя. К вечеру, когда участки по всей стране закрываются, уже в течение часа мы получаем предварительные результаты голосования.
По закону, на каждом участке на случай технических сбоев должна быть запасная АСУ и две обычные прозрачные урны. В случае поломки первой АСУ, члены избирательной комиссии должны составить акт о поломке урны и заменить ее на запасную. А если и запасная урна выходит из строя, тогда составляется еще один акт и используется обычная прозрачная урна.
357 нарушений в работе АСУ
обнаружили наблюдатели «Клоопа» по всему Кыргызстану
Сам по себе технический сбой АСУ — не нарушение. Но каждый такой сбой должен правильно фиксироваться и отрабатываться. Однако на 63 участках по всей стране этого сделано не было.
Во многих случаях члены УИК не составляли акт о поломке автоматической урны и сразу устанавливали обычную прозрачную урну, из которой затем самостоятельно перекладывали бюллетени в автоматически считывающую урну.
На некоторых участках, когда АСУ переставала работать, бюллетени просто складывались снаружи на урне, а позже члены УИК также сами вводили их в автоматически считывающую урну.
Еще на 28 участках урны либо вовсе не были опломбированы, либо пломба стояла так, что урну в любой момент можно было вскрыть. А это значит, мы не имеем гарантий того, что голосование проходило честно и эти урны не вскрывали в течение всего дня голосования.
Конечно, все эти ситуации — это грубейшее нарушение закона «О выборах», и результаты на участках, где эти нарушения случились, должны быть отменены.
Еще 90 раз наши наблюдатели и внештатные корреспонденты сообщили , что им запрещают фото- и видеосъемку на участке или просто не дают свободно по нему передвигаться. В некоторых случаях им даже угрожали судом.
Автоматизированный процесс голосования свел к минимуму количество фальсификации голосов (массовых вбросов, подмены бюллетеней и т.д.) в день выборов, и теперь основные нарушения происходят за пределами УИКов.
Но большинство из них сложно доказать в суде и тем более добиться отмены результатов голосования по ним, а, например, популярный массовый подвоз бюджетников, и вовсе не считается нарушением закона.
Накануне выборов, 9 января, одна из наших наблюдательниц поучаствовала в выездном голосовании вне помещения на участке №1343 в Бишкеке. Такое голосование специально организуют для людей, которые больны или не могут передвигаться, поэтому не в состоянии прийти на участок в день выборов.
Наша наблюдательница обнаружила, что некоторые люди, которые голосовали вне помещения, оказались здоровыми молодыми людьми. По её словам, наблюдатель от кандидата в президенты Садыра Жапарова постоянно связывался по телефону с местными домкомами и предупреждал о том, что сейчас к ним придут члены УИК для выездного голосования.
Один молодой человек, который проголосовал в тот день, рассказал нашей наблюдательнице, что накануне его родители получили пакет с продуктами от одного из кандидатов. После этого, по его словам, домком внесла его в список для голосования вне УИКа, хотя он совершенно здоров.
По всем этим и другим нарушениям наши юристы работали в течение трёх суток после окончания голосования. Они составляли жалобы в территориальные избирательные комиссии (ТИКи) и упорядочивали все имеющиеся у нас доказательства.
В итоге, они оформили 22 жалобы на нарушения в 210 УИКах по всему Кыргызстану.
Мы считаем, что всех материалов, имеющихся у нас, достаточно для того, чтобы результаты на участках, где происходили нарушения, были отменены.
Нам в «Клоопе» неважно, какой кандидат и какая форма правления победила на выборах. Нам важно, чтобы сам процесс выборов проходил максимально прозрачно и честно. Чтобы каждый кыргызстанец мог сделать свободный выбор и был уверенным в том, что его засчитают.
Мы еще раз хотим поблагодарить всех тех активных граждан, которые присоединились к нашей кампании. Только благодаря вам мы смогли оформить все эти жалобы и рассказать о нарушениях сотням тысяч читателей, посещающих наш сайт. Теперь мы сделаем все возможное, чтобы ни одно нарушение, о котором вы нам рассказали, не осталось без разбирательства.
Мы понимаем, что сейчас некоторым из вас звонят председатели УИКов и ТИКов с угрозами и просьбами удалить опубликованные видео или отозвать жалобы. По каждому такому случаю наши юристы обеспечат вам полную защиту и готовы довести дело до суда.
В целом, этот год для Кыргызстана будет интересным. Впереди нас еще ждут референдум по Конституционной реформе, выборы в местные кенеши и парламентские выборы.
Как вы уже наверное догадались, мы не собираемся завершать наш проект по наблюдению, а, наоборот, будем делать нашу кампанию еще более качественной и более масштабной!
Дорогие читатели! Мы с нашей командой наблюдателей проделали колоссальную работу, чтобы эти выборы прошли максимально прозрачно и честно. Помогите нам добиться отмены голосования на участках с грубейшими нарушениями — поделитесь этим текстом со своими друзьями и близкими. Спасибо!
Хотите поддержать «Клооп» в борьбе с несправедливостью в Кыргызстане? Тогда станьте нашим донором!
Автор: Нуржамал Джанибекова
Работа с данными: Екатерина Резникова
Редакторы: Азиза Раимбердиева, Бектур Искендер