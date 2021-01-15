В Кыргызстане 10 января прошли досрочные выборы президента и референдум по форме правления. Наблюдатели «Клоопа» зафиксировали 1500 нарушений и происшествий по всему Кыргызстану, а наши юристы требуют отменить результаты голосований на 210 УИКах.

Мы в «Клоопе» развернули беспрецедентную кампанию: собрали команду из более 1000 наблюдателей на избирательных участках и 500 внештатных корреспондентов по всей стране. Весь декабрь прошлого года мы активно обучали наблюдателей определять нарушения, снимать их на камеру и присылать нам.

В день выборов мы в режиме реального времени делились с читателями теми находками, которые присылали наши наблюдатели. Наши верификаторы тщательно проверяли их сообщения на правдивость и точность, а юристы в онлайн-режиме сразу же помогали наблюдателям составлять акты и жалобы по этим нарушениям.

Верификаторы и юристы «Клоопа» проверяли и публиковали все сообщения наблюдателей в режиме реального времени

С самого раннего утра до поздней ночи 10 января наши наблюдатели следили за тем, как проходило голосование. У нас также были и специальные корреспонденты в мобильных группах, которые ездили по участкам и фиксировали нарушения как снаружи, так и внутри УИКов.

В день выборов мы каждую минуту получали по несколько сообщений о нарушениях и технических неполадках со всех регионов Кыргызстана. Если быть точнее, то за 17 рабочих часов нам пришло порядка 1500 уведомлений о подозрительных происшествиях и нарушениях.

Сейчас мы еще раз тщательно проанализировали данные, присланные нам со всей страны, и теперь готовы поделиться ими с вами! Все нарушения, о которых мы вам расскажем, были зафиксированы в актах с фото и видео доказательствами и подписями свидетелей и обжалованы в УИКах в день выборов.