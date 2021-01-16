УЗАК ЖОЛ. (Эскертүү: теманын аталышындай эле пост да узун. Узунга аллергиясы барлар дароо эле постту аттап-буттап өтүп... Опубликовано Ernis Kyiaz Пятница, 15 января 2021 г.

Бывший директор «Пятого канала» опубликовал большой пост на фейсбуке о вмешательстве аппаратов президента и правительства в работу СМИ.

«Друг мой, (…) всем генеральным директорам будут говорить то же самое, что и Белый дом: «Делайте это, не делайте этого!»», — написал Кыязов новому главе телеканала Рахату Сулайманову. Он напомнил ему, как они, в бытность журналистами КТРК, переживали из-за того, что им из Белого дома указывают, что делать.

О том, что новым генеральным директором телеканала стал руководитель пресс-службы Госкомитета нацбезопасности Рахат Сулайманов, стало известно 12 января.

Кыязов занимал пост главы «Пятого канала» два года. До назначения нового гендиректора, по словам Кыязова, чиновники критиковали его за то, что он позволил появиться в эфире нелояльным власти депутату Садыку Шер-Ниязу и судье Кларе Сооронкуловой. Также в эфире появлялись политики Каныбек Иманалиев и Жениш Молдокматов — все вышеперечисленные критически относились к Садыру Жапарову. Молдокматов в прямом эфире резко высказался в адрес Жапарова — и уже тогда Кыязов понимал, что в Белом доме точно будут недовольны. Сам Молдокматов сообщал об угрозах со стороны сторонников Садыра Жапарова.

Кыязов считает, что пресс-службе президента не нравилось, что он показывает в эфире плюрализм мнений. Он сказал, что несколько раз выходил в эфир с программой «Апта сереп».

«»Большим людям» из медиа Белого дома понравилось, как я говорил о хороших сторонах Садыра Жапарова, но им категорически не понравилось, как я рассказал и о его недостатках. Чтобы не обвиняли мол «он забыл что гендиректор, а чувствует себя журналистом и пользуется эфирным временем» я перестал вести «Апта сереп»», — говорит Кыязов.

Кыязов рассказал, что заметил, что им недовольны в аппарате президента и правительства.

«Я не могу сказать, что баланс политических событий был идеальным под моим руководством, но, по крайней мере, я хочу верить, что вы сможете сохранить этот баланс и, если возможно, улучшить качество», — обратился он к Рахату Сулайманову.

Также он обратился и к лидировавшему на выборах президента Садыру Жапарову. Он напомнил ему, что когда тот от преследования со стороны властей покинул Кыргызстан, все госканалы показывали его как «врага народа». Тогда к Кыязову обратился брат политика — Сабыр Жапаров. Он попросил Кыязова помочь ему донести «правду о Кумторе» и снять фильм для интернета.

Кыязов считает, что пройдя через подобную травлю Жапаров не должен требовать от госСМИ подобного по отношению к своим оппонентам.

Сам Кыязов в 2017 году публиковал беседы с Садыром Жапаровым, на то время опальным политиком — за это ему угрожали.

«Они потребовали от меня прекратить публиковать в интернете беседы с Садыром Жапаровым, передачи с ним, выпускать передачи “Багыт” и “Сөз ирмем”, критикующие президента, перестать публиковать в Фэйсбуке посты, выражающие мою позицию», — рассказывал он.

На то время Жапаров уже прибыл в Кыргызстан, был задержан, а за несколько дней до угроз журналисту политика обнаружили в СИЗО-1 с порезанными венами.

Кто такой Эрнис Кыязов?

Журналист Эрнис Кыязов в профессии более 20 лет. В 1997 году он пробовал себя в качестве журналиста газеты «Кыргыз Руху», потом работал НТРК (нынешний ОТРК), телеканале КООРТ.

В 2005 году руководил пресс-службой парламента, но вскоре вернулся на телевидение с авторской программой. Был продюсером службы новостей на ЭлТР, после руководил ошской телерадиокомпанией.

В 2015 году вел ток-шоу на НТС, год спустя основал образовательный сайт об исламе.

В 2018 году, после прихода к власти Сооронбая Жээнбекова, Кыязов возглавил «Пятый канал». До этого со своих должностей ушли гендиректриса Евгения Бердникова и шеф-редактор Дмитрий Ложников — они основали «Апрель», связанный с Алмазбеком Атамбаевым.

В 2019 году Эрнис Кыязов и Эльнура Алканова показали на «Пятом канале» контр расследование — реакцию на расследование «Азаттыка» о клане Матраимовых и коррупции в таможне.