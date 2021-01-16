Хвост самолета на месте трагедии 16 января 2017 года. Фото: Александра Ли / Kloop.kg



Комиссия по расследованию авиационных происшествий Межгосударственного авиационного комитета (МАК) обнародовала итоги расследования крушения самолета «Боинг-747» под Бишкеком. Утром 16 января 2017 года он рухнул на поселок Дачи-Су, погибли 35 кыргызстанцев и четверо членов экипажа, пострадали 15 человек.

Что сказала комиссия

Все предварительные версии, которые озвучивались до этого — от погодных условий (в день крушения был сильный туман) до технической неисправности самолета — оказались несостоятельны.

По данным экспертов, кыргызский диспетчер сделал все по инструкции, когда борт запрашивал посадку. К крушению привели решения самого экипажа.

Как отмечается в отчете, способствовавшими крушению факторами стали «недостаточная предварительная подготовка экипажа к полету на аэродром “Манас” в части изучения схем подхода» и «неоптимальные решения экипажа воздушного судна при выборе параметров снижения самолета».

Кроме того, записи с потерпевшего крушение самолета свидетельствовали о том, что у членов экипажа было «повышенное психоэмоциональное напряжение». Члены экипажа запросили посадку, но командир давал указание оставаться на прежней высоте и применил воздушные тормоза, необходимые для снижения на посадку, позже, чеме это было необходимо.

«Дополнительно уровень стресса мог увеличиться из-за эмоционального обсуждения членами экипажа (в первую очередь командиром воздушного судна) указаний и действий специалистов службы управления воздушным движением. При этом указания и действия специалистов службы соответствовали установленным технологиям и схемам», — пишут эксперты.

На борту экипаж пропустил процедуры по контролю высоты, а также навигационные точки, необходимые для посадки: точку входа в траекторию полета, дальний и ближний маркерные радиомаяки от аэропорта. Все это и привело к крушению.

«Причиной катастрофы самолета Boeing747-412FTC-MCL явилось отсутствие контроля со стороны экипажа за положением самолета относительно глиссады [траектории полета] при выполнении автоматического захода на посадку ночью, в метеоусловиях, соответствующих CATIIИКАО, и, как следствие, непринятие своевременных мер по уходу на второй круг при значительных отклонениях от установленной схемы захода, что привело к столкновению с землей в управляемом полете», — заключили в МАК.

Команда издания Sputnik Кыргызстан на базе отчета МАК подготовила видеомодель крушения. Журналисты получили аудиозапись последних переговоров на борту, которые говорят о том, что трагедии можно было избежать.

Трагедия в Дачи-СУ

Грузовой самолет «Боинг-747» рухнул на дачный поселок Дачи-СУ 16 января 2017 года. Он летел из Гонконга в Стамбул, и должен был заправиться в бишкекском аэропорту «Манас». Но, не долетев до аэропорта, самолет упал на близлежащий поселок и разрушил 26 домов.

Жертвами крушения самолета стали 39 человек, в том числе четыре члена экипажа. Власти Кыргызстана оценили ущерб в более 186 млн сомов.

Турецкая авиакомпания ACT Airlines, которой принадлежал самолет, и власти Кыргызстана выплатили семьям погибших и пострадавших компенсации. Однако оглашать их суммы не стали, объясняя это безопасностью пострадавших.

Фото: Тилек Бейшеналиев / Kloop.kg

В апреле 2017 года жители поселка Дачи-СУ вышли на митинг с требованием переселить их в безопасное место. Тогда власти заявили, что вопрос о переселении «будет решаться на правительственном уровне и рассматриваться в приоритетном порядке наряду с другими аналогичными жилыми зонами».

Но вопрос о переселении до сих пор не решен. Меж тем в Дачи-СУ уже через два года после крушения стали продавать участки и строить капитальные дома, что по закону запрещено.

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