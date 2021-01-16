Пресс-центр Госкомитета нацбезопасности сообщил, что депутат Жогорку Кенеша Дуйшон Торокулов задержан в Оше 15 января по подозрению в коррупции.

По данным ведомства, Первомайский райсуд водворил Торокулова в СИЗО ГКНБ сроком на два месяца.

Силовики также сообщили, что во время задержания Торокулова в Оше, в Чуйской области задержали «другого участника преступной группы» Джантая Шаменова. Его водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.

Следствие утверждает, что получило доказательства сговора депутата Торокулова с сотрудниками судебных органов ради рейдерского захвата завода.

Задержание Дуйшона Торокулова. Задержание Джантая Шаменова.

Дуйшон Торокулов во время октябрьский событий попытался занять пост мэра города Ош, а позже ему приглянулось место полпреда Ошской области. Однако ни кресло градоначальника, ни место губернатора ему занять не удалось.

Торокулов стал депутатом в январе 2017 года, заняв место Чолпон Джакуповой, которая добровольно сняла с себя полномочия. До этого он был председателем Ошского городского комитета по физической культуре и спорту. Также известно, что Торокулов участвовал в боях без правил — в узких кругах его знают по кличке «Душка».