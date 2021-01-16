За минувшие сутки один человек скончался из-за коронавируса. Смерть была зафиксирована в больнице Бишкека.

За сутки коронавирус подтвердили у 129 человек. Большинство новых зараженных по-прежнему в Бишкеке — 54 человека. В Чуйской области 34 зараженных, в Иссык-Кульской области 20, в Ошской девять.

В Джалал-Абадской четыре, по три новых зараженных в Таласской и Баткенской областях и еще два — в Нарынской области. Общее число случаев заражения достигло 82 986 случаев.

За сутки были выписаны из больниц 151 пациент. На лечении остаются 799 человек. 44 из них в крайне тяжелом состоянии, еще 229 — в тяжелом.

Статистика смертей достигла 1382 случаев. Однако ранее вице-премьер Эльвира Сурабалдиева заявила, что смертей из-за коронавируса в Кыргызстане гораздо больше.

Общее число заражений за пандемию — 82 986, из них выписаны из больниц 78 866 человек.