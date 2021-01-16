По данным издания Kaktus.Media, криминального авторитета Алтынбека Ибраимова по кличке «Алтуха» отпустили под домашний арест.

Издание сообщает, что в ночь с 15 на 16 января следственный судья Первомайского райсуда освободил Ибраимова в зале суда под домашний арест. Он в течение двух месяцев не должен покидать свой дом в 22:00 до 06:00 утра.

Ибраимов был задержан сотрудниками Госкомитета нацбезопасности 13 января и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Тогда в пресс-службе ведомства сообщили, что силовики проверяют задержанного по фактам его причастности к преступным действиям.

До этого, 11 января, служба криминальной милиции МВД провела с Ибраимовым профилактическую беседу. По словам правоохранителей, они напомнили «многократно судимому» мужчине о необходимости соблюдения законов и порядка.

Кто такой Алтуха?

По данным правоохранительных органов, Алтынбек Ибраимов был семь раз судим, является «положенцем» в криминальном мире и активным членом ОПГ Камчы Кольбаева.

Имя Ибраимова стало широко известно в 2015 году после его задержания за вымогательство, совершенное двумя годами ранее. По версии следствия, он вместе с подельниками насильно посадил в машину бизнесмена Руслана Матниязова, увез его в горы и требовал у него $80 тысяч.

Ибраимову и его подельнику Тынчтыку Орозалиеву предъявили обвинение по статьям «Незаконное лишение свободы» и «Вымогательство». Однако райсуд оправдал их и освободил.

Тогда жена потерпевшего обжаловала это решение в Бишкекском горсуде, который приговорил Алтуху к 11 годам лишения свободы. Уже в 2017 году Свердловский райсуд снова освободил Ибраимова, так как посчитал, что доказательств его вины в вымогательстве недостаточно.

Видео взято у 24.kg.