Кыргызстанцам не следует беспокоиться, что в 2021 году они не получат своих зарплат, пенсий и пособий. Об этом на брифинге заявил Кыялбек Мукашев, глава минфина.

«Клооп» проанализировал, что еще пообещал и о чем рассказал чиновник.

Про доходы и расходы

По словам главы Минфина, и доход госбюджета, и налоговые поступления не достигли запланированных объемов.

«Предварительно доход госбюджета за 2020 год составил 133, 5 млрд сомов.

В сравнении с 2019 годом совокупный доход бюджета уменьшился на 15 млрд сомов.

Налоговые поступления составили 92 млрд сомов, недопоступили порядка 5 млрд по таможенным платежам. По сравнению с 2019 годом их [налоговых поступлений] меньше на 14 млрд сомов», — сказал Мукашев.

Но тем не менее государство справилось. Прогнозируемый дефицит бюджета в 35, 6 млрд сомов, по словам чиновника, не состоялся, при исполнении фактически он составил всего 19 млрд сомов.

«Расходы бюджета составили 152 млрд 600 млн сомов, они увеличились на более 3 млрд сомов. Все поступившие заявки бюджетных учреждений по соцвыплатам, зарплатам, трансфертам в Соцфонд и другим защищенным статьям, таким, как обеспечение медикаментами, питанием, выплата госдолга, мы профинансировали полностью», — заверил он.

При этом из бюджета смогли даже выделить средства, необходимые на борьбу с пандемией коронавируса.

«Нам удалось выделить 6 млрд 200 млн сомов на борьбу с COVID-19 — расходные материалы, компенсации медикам и иные расходы. Фактически же министерства и ведомства израсходовали 5 млрд 700 млн сомов», — рассказал Мукашев.

Про государственный долг

Мукашев отметил, что за 2020 год республика рассчиталась перед внешними и внутренними кредиторами.

«У нас были переговоры с донорами по отсрочке выплат, которые мы должны были внести. Мы выплатили их в полном объеме, за январь-декабрь 2020 года на обслуживание госдолга мы выделили 31 млрд сомов, из которых 16 млрд ушли на обслуживание внешнего долга.

На 1 января 2021 года размер госдолга (внешний плюс внутренний) составил 4 млрд 886 млн долларов, из них 86% составляет внешний долг государства», — сообщил он.

Однако о том, чем закончились переговоры с главным кредитором Китаем, Мукашев не стал упоминать.

По последним данным, которые озвучивались в правительстве по этому вопросу, сообщалось, что Кыргызстан по итогам переговоров может переплатить Китаю 2,9 млрд сомов в обмен на отсрочку по выплате долга.

Про «народные счета» без законодательной базы

Часть средств на погашение внешнего долга отправят с баланса двух счетов, открытых минфином после переворота в октябре.

Один счет хранит средства, перечисленные населением в помощь государству добровольно [сюда же идет отчисление денег от экономической амнистии Садыра Жапарова], другой — средства граждан, которые хотят помочь погасить внешний долг.

«28 октября минфином по поручению правительства открыли общегосударственный депозитный счет, все средства, которые перечислены добровольно, отправляются на этот счет, и порядка 1, 5 млрд сомов поступили на этот счет.

В ноябре мы открыли второй депозитный счет, предназначенный для погашения внешнего долга по пожеланию общественности и сейчас на этом счету поступило 1 млн 29 тыс сомов. Счета до сих пор работают, средства поступают. Они из него будут использоваться только по решению правительства», — пояснил Мукашев.

При этом официально проект закона от минфина «О зачислении, учете и использовании денежных средств, поступающих на Общегосударственный депозитный счет» вынесли на общественное обсуждение лишь 4 января 2021 года.

Счет в это время уже работал — фактически, без законодательной на то базы. Нарушения в минфине в этом не видят.

«Чтобы разработать и принять решение и постановление правительства, мы должны были провести общественное обсуждение. А счет уже работал, в конце октября туда начали поступать денежные средства. Чтобы люди не ждали и могли сразу отправить средства, законодательство же требует времени и до сих пор мы согласуем с населением и министерством создание счета», — заключил он.

Про кредитную амнистию

Руководство минфина также объяснило, почему банки и кредитные организации, которые участвовали в «кредитной амнистии» Садыра Жапарова, к середине января 2021 года так и не увидели обещанной компенсации. Выплаты начнутся через несколько дней, до этого нужно было обработать заявки и заключить договора со всеми участниками проекта.

«По данным Нацбанка, освобождению от процентов подлежат более чем 673 тысячи человек. Мы планировали направить [на эти расходы] 1 млрд 253 млн сомов/

На сегодня минфином подписаны договора на финансирование 9 микрофинансовых компаний, 86 микрокредитных компаний, 38 микрокредитных агентств, 23 комбанков и 92 кредитных союзов.С понедельника [18 января] мы начнем оплачивать их расходы, которые были сделаны в декабре», — заверил Мукашев.

Таким образом к апрелю 2021 года все финансовые компании получат свои компенсации.

*Ранее инициатор господдержки заемщикам Садыр Жапаров заявил 12 ноября, что финансовым учреждениям компенсируют проценты не за счет государства.

«Источники найдены. Мы расскажем о них позже, когда будем выступать с отчетом […] Еще раз повторю, что деньги выделяются не из бюджета», — говорил Жапаров.

Про возможный дефолт

Наконец, глава минфина опроверг возможный дефолт. Мукашев считает, что государственное банкротство Кыргызстану не грозит.

«Риска дефолта нет. Потому что когда мы принимали проект бюджета на 2021 год, мы в основном посчитали, что обязательные, запланированные исходы будут покрывать наши внутренние источники. Это обязательства, которые на себя взяли — стипендии. пенсии, зарплаты, обслуживание госдолга. Пока таких разговоров [о дефолте] нет»,— сказал министр.

При этом к «внутренним источникам», которые так и не были озвучены, похоже, относится и транш из России в 20 млн долларов, который Москва направила Бишкеку как безвозмездную помощь по поддержке бюджета.

«Из РФ поступило порядка 20 млн долларов США, они были предназначены на поддержку бюджета. Они поступили в последние дни 2019 года, и они до сих пор находятся в нацбанке. Бюджетный процесс такой, что если мы не успели использовать бюджетные средства в завершившемся году, их потратят в следующем. Средства направят на текущие расходы», — заключил Мукашев.

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