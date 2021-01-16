Мунарбека Сайпидинова отстранили от должности главы Савайского айыл окмоту Кара-Сууйского района Ошской области на время следствия.

Сайпидинова подозревают в злоупотреблении должностным положением при строительстве школьного спортзала в селе Савай. По версии следствия, при строительстве были завышены объемы выполненных работ на общую сумму более 1 миллиона сомов. Сотрудники ГКНБ задержали Сайпидинова 12 января.

ГКНБ также проводит досудебное производство по факту создания ОПГ на территории города Ош и Ошской области, по нему Сайпидинов проходит в качестве свидетеля. Оперативники ГКНБ 19 ноября 2020 года провели обыск в рабочем кабинете Сайпидинова на основании уголовного дела по статье «Создание организованной группировки или участие в ней».

Несколько дней назад Сайпидинова отпустили под домашний арест, так как он выплатил сумму материального ущерба в 1 033 700 сомов.

Мунарбек Сайпидинов — названный сын экс-зампреда таможни Раймбека Матраимова, а также он глава айыл окмоту Савай в Кара-Суйском районе Ошской области.

В 2019 году Сайпидинов также был упомянут в истории с выстрелом в ногу спортсмена Тологона Рахманберди уулу. Спортсмен рассказал, что Сайпидинов приходил к нему в больницу со стрелявшим в него главой спорткомитета Ошской мэрии Кылычбеком Саркарбаевым и потребовал не писать заявление в милицию, угрожая расправой.

Позже силовики задержали Саркарбаева из-за поддельного паспорта и подтвердили их участие в этом инциденте.