Сразу два Омурбека — Текебаев и Бабанов — заявили, что за беспорядками во время митингов 9 октября стоит экс-президент Сооронбай Жээнбеков. Адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева, в машину которого стреляли в тот день, Замир Жоошев потребовал у правоохранительных органов расследовать эти заявления.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, пришедший к власти в итоге октябрьских событий, считает, что во всем виноваты Бабанов и Атамбаев. «Клооп» рассказывает, как развилась эта дискуссия.

Фото: Клооп



«Известный секрет»

Все началось с заявления лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева в интервью Шайисте Шатмановой в программе «Политический коктейль». В анонсе выпуска Текебаев рассказал всем «секрет, который народ знал, но не проговаривал».

Политик заявил, что «больше половины» людей на митинге 9 октября на площади «Ала-Тоо» были «людьми» экс-президента Сооронбая Жээнбекова. Тогда сторонники Садыра Жапарова напали на три соединенных мирных марша Омурбека Бабанова, Алмазбека Атамбаева и «Против ОПГ».

По словам Текебаева, утром 5 октября к нему пришел «кое-кто после встречи» с Сооронбаем Жээнбековым и предложил политику самому встретиться с ним. Однако Текебаев отказался от встречи с экс-президентом.

«Потом Сооронбай Жээнбеков лично мне сказал: “Омурбек, я звал тебя, но ты не пришел. Твой Бабанов убежал к Атамбаеву. Что я должен был сделать? Я собрал послушных депутатов, взял расписку младшего брата Асылбека и [депутата Торобая] Зулпукарова, и собрал три сессии [парламента]. 9 числа, когда Атамбаев спускался [на митинг], больше половины этих людей были моими», — передает слова экс-президента Текебаев.

В полной версии интервью этого отрезка не было, поэтому не понятно, в каком контексте Текебаев сделал свое заявление. Однако оно повлекло за собой череду высказываний других политиков.

«Жээнбеков организовал покушение на Атамбаева?»

Первым на заявление Текебаева отреагировал адвокат Атамбаева Замир Жоошев. Юрист написал, что сейчас в организации массовых беспорядков 9 октября «необоснованно» подозревается экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов.

Далее он ссылается на заявление лидера «Ата Мекена» о том, что более половины участников митинга, на котором стреляли в машину Атамбаева, были направлены экс-президентом.

«Данное обстоятельство наталкивает на подозрения, что беспорядки, в том числе, покушение на Атамбаева, были организованы Жээнбековым. Следовательно возникает необходимость допросить по уголовному делу как Омурбека Текебаева, в качестве свидетеля, так и Сооронбая Жээнбекова», — считает адвокат.

Он добавил, что для допроса Жээнбекова сначала генпрокурор должен добиться лишения его статуса «экс-президента».

«Третий должен был выиграть»

Позже Жоошев опубликовал на своем фейсбуке отрезок интервью основателя партии «Республика» Омурбека Бабанова изданию Kaktus.media, которое он давал еще 6 ноября 2020 года. Политик находился в гуще событий в день беспорядков, но ранений никаких не получал.

В видео Бабанов также заявил, что за столкновениями 9 октября стоит «третья сторона». Политик рассказал, что встречался 13 октября с Садыром Жапаровым и Камчыбеком Ташиевым в их штабе. На встрече, по его словам, также присутствовал его соратник и нынешний глава МИД Руслан Казакбаев.

«Когда они увидели нас, сходу сказали: «Ребята, это не мы, это провокаторы». Мы начали выяснять, кто. Это сразу меня на мысль натолкнуло — они не заинтересованы в столкновении, и мы не заинтересованы в нем, так как могла пролиться кровь, и люди могли умереть», — сказал Бабанов.

Основатель «Республики» сказал, что вечером того же дня «по своей инициативе» он встречался с Сооронбаем Жээнбековым в присутствии однопартийцев Мирлана Жээнчороева и Казакбаева.

«Потом Сооронбай Жээнбеков сказал: “Их [провокаторов] поддерживали мои люди. Вам надо было лучше со мной разговаривать”. Поэтому в данной ситуации есть еще третья сторона», — считает политик.

Он предположил, что если Камчыбек Ташиев проведет «непредвзятое» следствие и посмотрит, откуда «толпа» пришла по внешним камерам наблюдения, можно будет понять, к кому они имеют отношение.

«Я считаю, что это была спецоперация для того, чтобы нас побили, наши ребята ответили и столкнулись с толпой Садыра Жапарова и Камчыбека Кыдыршаевича. Когда мы бы столкнулись, вышел бы третий и сказал, что наводит порядок и законность. Третий должен был выиграть», — заявил Бабанов.

Фото: Клооп



По его мнению, эта схема не сработала, потому что участники мирных маршов не дали отпор и ушли с площади.

Замир Жоошев прокомментировал интервью Бабанова, высказав сомнение в том, что власти все-таки проведут объективное расследование по уже заведенному уголовному делу.

Он считает, что если слова Текебаева и Бабанова правдивы, то провокация беспорядков «была организовано при помощи должностных лиц правоохранительных органов — МВД, ГКНБ и генпрокуратуры. В них, по мнению Жоошева, до сих пор работают «кадры Жээнбекова».

«Некоторые даже после октябрьских событий поднялись по карьерной лестнице. По этим причинам, в том числе, на сегодня в рамках уголовного дела о беспорядках 9 октября обвиняются Фарид Ниязов и Канат Сагымбаев в роли организаторов. А на самом деле они были на стороне участников мирного митинга», — написал Жоошев.

«Бабанов врет»

Не заставила себя ждать и реакция Камчыбека Ташиева. Он заявил, что Бабанов вводит общественность в заблуждение, потому что они не встречались после беспорядков 9 октября и не оправдывались перед ним о своей непричастности к беспорядкам.

«Руслан Казакбаев не даст соврать, что мы с Бабановым встречались до 9 октября 2020 года, и ещё раз подтверждаю, что Бабанов врёт. Он вместе с Атамбаевым и другими пришли на площадь, чтобы забрать власть у народа», — заявил глава ГКНБ.

Он также пообещал, что силовики расследуют и накажут провокаторов на митинге 9 октября.

«Не защищайте Жээнбекова»

После этого защитник Атамбаева Жоошев прокомментировал заявление Ташиева о том, что Бабанов и Атамбаев пришли на площадь Ала-Тоо, чтобы «забрать власть у народа».

«Так, 9 октября власть еще не оказалась в руках народа, она оставалась у Сооронбая Жээнбекова и его команды. Возможно Вы подразумеваете что-то другое. Не важно. Важно то, что будучи главой органа национальной безопасности Вы не можете публично и утвердительно кого-то обвинять в преступлении», — заявил адвокат.

Он назвал три причины, по которым заявление Ташиева было неправильным. Первой причиной Жоошев считает то, что Следственное управление МВД еще не закончило следствие по событиям 9 октября, и до его окончания «нельзя утверждать», кто и точно с какой целью приходил на площадь.

Во-вторых адвокат указал на то, что Ташиев «практически обвинил» Бабанова и Атамбаева в организации беспорядков без вступившего в силу приговора суда.

«В-третьих, граждане Кыргызстана, рискуя своим здоровьем и жизнью, вышли на площадь Ала-Тоо 5-6 октября против власти Сооронбая Жээнбекова и его команды не для того, чтобы потом Вы, сидя в кресле главы ГКНБ, защищали Сооронбая Жээнбекова», — написал Жоошев.

Он попросил Ташиева «лучше» проинформировать общественность о работе силовиков по привлечению к ответственности беглых глав МВД и ГКНБ — Кашкара Джунушалиева и Орозбека Опумбаева.