Генпрокуратура возбудила уголовное дело на активиста Бакая Кашкарбаева по факту угроз сотрудникам прокуратуры и судов. Об этом «Клоопу» сообщила пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, 15-17 ноября Кашкарбаев опубликовал на своей странице в фейсбуке видео с угрозами и призывами к насилию в отношении судей и работников прокуратуры.

«15 ноября 2020 года Бакай Кашкарбаев вместе с неустановленным кругом лиц, находясь в городе Чолпон-Ата запечатлел на видео высказывания, сопряженные с угрозами в отношении начальника отдела прокуратуры прокурору Иссык-Кульской области. Активист призвал подняться весь народ и озвучил такие призывы насилия, как: «нужно раздавить», «выколоть глаза» и «выбить зубы»», — сообщили в пресс-службе.

*Бакай Кашкарбаев называет себя активным сторонником Садыра Жапарова. В октябре было растиражировано видео, на котором Кашкарбаев плакал, обращался к Жапарову и просил назначить себя советником. Он участвовал в митингах в поддержку политика и агрессивно комментировал публикации, критикующие Жапарова.

16 ноября Кашкарбаев опубликовал видео, в котором он ворвался в здание Иссык-Кульского районного суда и вступил в словесную перепалку с судьями, требуя встречи с судьей Жумаевым.

На этом «рейды» активиста не закончились. Так, 17 ноября он со своими сторонниками ворвался в Каракольский горсуд, где снова угрожал сотрудникам судебных органов.

«В своем выступлении он выражал открытую угрозу в отношении судьи Иссык-Кульского областного суда и начальника отдела прокуратуры области», — сообщает прокуратура.

Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП по статье «Угроза или насилие в отношении представителя власти». В настоящее время проводится досудебное производство.