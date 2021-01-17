Журналист Радио «Азаттык» Токтосун Шамбетов выяснил, кому принадлежит сайт, работающий с фейками. Им оказался приближенный экс-спикера Асылбека Жээнбекова. «Клооп» приводит пересказ расследования.

Компания «Фейсбук» недавно сообщила об удалении сотни кыргызских фейк-аккаунтов за распространение ложной информации. Она также выявила связь фейков с сайтом Меdia Center, который принадлежит Нуркану Керимбаеву, бывшему пресс-секретарю Асылбека Жээнбекова.

В отчете «Фейсбука» говорится, что компания удалила 121 профиль, 46 страниц, семь групп в фейсбуке, а также 41 учетную запись в инстаграме.

Компания выяснила, что некоторые из заблокированных аккаунтов, страниц и групп ранее были связаны с представителями СМИ, государственными служащими и сайтом Меdia Center. Фейки поддерживали или критиковали некоторых политиков во время парламентских выборов 2020 года и президентских выборов 2021 года.

По данным компании, эти аккаунты потратили 1250 долларов на рекламу в фейсбуке для того, чтобы распространять те новости, которые наиболее им выгодны.

Медиа-менеджер Жаннат Токтосунова отметила, что в недавних общественно-политических событиях фейк-аккаунты сыграли значительную роль в манипуляции мнением общественности. По ее словам, количество фейков продолжает расти.

«Это не новость, что все политики кормят фейк-группы. К сожалению, это становится обычным явлением. Я приветствую тот факт, что «Фейсбук» их закрывает. Однако очень жаль, что их удалили только после того, как выборы в Кыргызстане уже прошли», — сказала Токтосунова.

Также она добавила, что фейки постоянно меняют методы своей работы, поэтому идентифицировать их становится все сложнее.

По данным журналистов «Азаттыка», Меdia Center был открыт в конце 2019 года Нурканом Керимбаевым, который раньше работал пресс-секретарем Асылбека Жээнбекова, младшего брата экс-президента Сооронбая Жээнбекова, когда тот был спикером парламента.

К слову, Асылбек Жээнбеков в октябре прошлого года участвовал в парламентских выборах с партией «Биримдик», которую называл провластной.

А Керимбаев раньше занимал пост замглавы национального информационного агентства «Кабар». Он не отрицает, что хорошо знаком с экс-спикером. Однако он говорит, что не занимался фабрикой троллей и фейков в интернете в пользу каких-либо политических сил на прошедших выборах.

По его словам, Меdia Center выпускал агитматериалы на прошлогодних парламентских выборах, перед этим зарегистрировавшись в Центральной избирательной комиссии. Однако странно то, что самые «богатые» партии рекламировались в медиа, которое существует только около года.

«Мы работали с партией «Бир Бол», «Республика», «Кыргызстан» и «Биримдик» — размещали их материалы на сайте. Я думаю, что у этих партий есть собственная пиар-кампания. А их команда SMM делится и распространяет агитматериалы через социальные сети. Может поэтому», — сказал Керимбаев.

По его словам, в настоящее время на сайте Меdia Center в онлайн-режиме работают четыре сотрудника.

Об армии фейков

Фейсбук также удалил десятки других учетных записей. В основном это были аккаунты, специализирующиеся на том, чтобы писать комментарии, связанные с политическими партиями.

Журналист «Азаттыка» привел в пример сеть фейк-аккаунтов, которые оставляли хорошие комментарии под постами на странице партии «Мекеним Кыргызстан», а на сайтах популярных СМИ «Азаттык», «Клооп», Kaktus.Media и Akipress оставляли гневные комментарии. В частности под статьями, где критиковалась семья бывшего таможенника Райымбека Матраимова и партия «Мекеним Кыргызстан». В то же время, владельцы аккаунтов сильно критиковали оппонентов этой партии.

Журналистам «Азаттыка» не удалось связаться с представителями партии «Мекеним Кыргызстан». Но они сообщили, что готовы получить их комментарий по этому вопросу.

Борьба журналистов с фейками

«Азаттык» взял комментарий у Рустама Халимова, сотрудника «Клоопа» и одного из авторов расследования о фейках. Он рассказал о том, что сайт особенно подвергается атаке троллей при публикации расследований. «Клооп» обращался к компании «Фейсбук» по поводу подозрительных аккаунтов. Халимов сообщил, что существуют постоянные фейки, которые время от времени меняют владельцев.

«Неопытные пользователи интернета могут доверять информации, которую распространяют фейки. Но мы сразу узнаем фейков. Они дружат друг с другом в социальных сетях, следовательно они связаны между собой. Мы не можем с уверенностью сказать, что это одни и те же люди, но мы знаем, что разные политические силы могут обращаться к одной и той же компании», — сказал Халимов.

В Кыргызстане политические силы нередко используют фабрику троллей, особенно в период выборов. Фейки критикуют их оппонентов в соцсетях и хвалят того, кто им заплатил. «Клооп», Kaktus.Media, Temirov Live и «Азаттык» регулярно проводят расследования фейков, троллей и ботов, орудующих в соцсетях.