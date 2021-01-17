Два пациента за эти сутки скончались в больницах Бишкека.

За сутки из больниц по выздоровлению были выписаны 128 человек. В больницах продолжают получать лечение 796 человек. 38 из них в крайне тяжелом состоянии, еще 229 в тяжелом.

За сутки коронавирус подтвердили у 123 человек.

В Бишкеке у 42, в Чуйской области у 33, в Иссык-Кульской области у 22.

В Ошской области и Оше 10 и 1 зараженный.

В Нарынской области заразились семь человек, в Баткенской и Джалал-Абадской областях по шесть.

В Таласской области вирус подтвердили у двух человек.

В том числе среди новых зараженных восемь медиков. Пять из Бишкека, двое из Иссык-Кульской области и один из Чуйской.

Общее число заражений достигло 83 109 случаев. Из них выздоровели 78 994 человека.

Общее число смертей по данным Минздрава достигло 1384 случаев, но, по словам вице-премьера Эльвиры Сурабалдиевой, на самом деле число погибших от коронавируса намного больше.

Известно, что летом Минздрав удалил из общей статистики смертей более 400 случаев смерти пациентов с коронавирусом — министерство настаивало, что у умерших кроме коронавируса были серьезные болезни и причиной смерти стали они, а не коронавирус. По правилам ВОЗ они должны были оставить эти случаи смерти в общем списке.