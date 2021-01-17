Певица Самара Каримова 15 января была представлена коллективу музыкального училища имени Ниязалы в городе Ош. Однако сотрудники учебного заведения до сих отказываются признавать ее новой руководительницей.

Для объявления официального назначения певицы на эту должность в училище прибыл статс-секретарь минкульта Бактыбек Секимов.

*Секимов исполнял обязанности министра культуры в октябре 2018 года, когда Каримову впервые назначили директрисой музучилища.

Коллектив требует аннулировать приказ о назначении Каримовой и поставить временным руководителем училища кого-нибудь из сотрудников, чтобы затем выбрать нового директора на конкурсной основе.

Наши предыдущие директора окончили учебу в Ленинграде, в Ташкенте, в Алматы, в Москве. Теперь на это место приходит Самара — это неправильно.

Тамара Казакбаева работает в этом училище на протяжении 50 лет — она считает, что на эту должность должен прийти человек с высшим музыкальным образованием.

«Я сказала статс-секретарю, что это его вина. На глазах у коллег сказала. Я спросила: “Почему вы назначаете не спрашивая об образовании?” Мы написали обращения к премьер-министру, президенту, министру культуры. Наши предыдущие директора окончили учебу в Ленинграде, в Ташкенте, в Алматы, в Москве. Вот их фотографии висят на стене. Теперь на это место приходит Самара — это неправильно», — объяснила она.

Бакытбек Секимов пригрозил вызвать милицию из-за отказа коллектива воспринимать Каримову главой учебного заведения. Милиция действительно прибыла.

Прибывший на место милиционер сообщил «Клоопу», что вызов поступил от певицы Самары Каримовой. По его словам, это она обратилась в милицию с формулировкой «здесь происходит конфликт». Оценив ситуацию на месте, сотрудники правоохранительных органов заявили, что здесь нет нарушений закона. Сама Каримова вышла из здания до прихода милиционеров.

Как Секимов Каримову назначил

Самара Каримова и Бактыбек Секимов

Бактыбек Секимов в октябре 2018 года исполнял обязанности министра культуры, пока на должность главы Минкульта не был назначен Азамат Жаманкулов.

1 ноября 2018 года певица Самара Каримова написала в инстаграме о своем назначении на пост главы музучилища. Вечером того же дня Жаманкулов освободил ее от занимаемой должности и предложил объявить выговор Секимову. Он объяснил это тем, что Каримова была назначена на должность руководителя незаконно.

«Изучая последние два дня все документы, которые были подписаны, мы пришли к выводу, что статс-секретарь подписал этот документ, находясь в служебной командировке в Ташкенте на Днях культуры Кыргызстана в Узбекистане, что является незаконным. Я своим приказом отменил назначение Самары Каримовой — из-за нарушений законодательства по подписанию документа», — сказал тогда Жаманкулов «Азаттыку».

Жаманкулов также отмечал, что Самара Каримова сама написала заявление с просьбой назначить ее на эту должность.

25 октября 2018 года на странице Минкульта в фейсбуке была опубликована фотография, на которой можно увидеть статс-секретаря Секимова во время поездки в Узбекистан. В те дни в соседней стране отмечали Дни культуры Кыргызстана.

Также на сайте правительства сообщается, что 15 февраля 2019 года Секимов получил выговор от экс-премьера Мухаммедкалый Абылгазиева за 2018 год.

Однако Бактыбек Секимов утверждает, что не получал выговор, а назначение Каримовой было законным.

Азамат Жамангулов, Самара Каримова и Бактыбек Секимов

Экс-министр культуры Азамат Жаманкулов сообщил «Клоопу», что увольнение Каримовой два года назад было законным. Он также отметил, что решение Первомайского райсуда не окончательное и его можно обжаловать.

«Есть мнение коллектива, я считаю министерство должно было это учесть и проводить переговоры. Решение Первомайского районного суда не окончательное, есть вторая инстанция, Верховный суд — нужно и там рассматривать […] Я бы в первую очередь подал жалобу в вышестоящую инстанцию, дошел бы до конца. Не принял бы решение первого суда», — сказал Жаманкулов.

Основанием восстановления Каримовой в должности послужило решение Первомайского райсуда. Несмотря на то, что решение было принято 17 декабря, директор Нурлан Каримов и сотрудники музыкального училища имени Ниязалы в городе Ош об этом уведомлены не были.

Сотрудники утверждают, что обжаловали бы решение суда, узнай они об этом раньше.

Метания Минкульта

Бакытбек Секимов утверждает, что увольнение Самары Каримовой было «политическим решением» — кто повлиял на это решение, чиновник отвечать отказался.

Первомайский районный суд удовлетворил иск певицы против Министерства культуры 17 декабря 2020 года. На судебном заседании представитель Минкульта поддержал иск Каримовой и признал, что ведомство уволило певицу незаконно и попросил восстановить ее на работе.

Теперь же статс-секретарь Секимов заявил журналистам «Клоопа», что Минкульт обжалует решение суда. Хотя все тот же минкульт поддержал иск певицы.

«Решение суда мы получили после нового года […] У нас же еще есть время на апелляционную жалобу. Если бы мы пропустили сроки, тогда вы могли бы задавать подобные вопросы. Мы могли бы обжаловать решение суда не издавая приказ [о назначении], но юрист министерства признал, что при увольнении Каримовой были нарушены процедуры», — сказал Секимов.

Секимов не смог назвать точную дату обжалования решения суда и рассмотрения обращения коллектива.

Самара Каримова и Нуржигит Кадырбеков

Несоблюдение норм и законов

Вызывает вопросы и то, что министр культуры Нуржигит Кадырбеков восстановил в должности Самару Каримову до вступления судебного решения в законную силу.

На обжалование решения Первомайского райсуда давалось 30 дней. Согласно статье 211 Гражданско-процессуального кодекса, решение суда первой инстанции «вступает в законную силу по истечении срока на апелляционное обжалование, если оно не было обжаловано».

Министр Нуржигит Кадырбеков уже 14 января подписал приказ о назначении Каримовой на должность директора с 15 января. Кадырбеков обосновал это тем, что исполняет решение суда. Однако согласно закону, Каримова должна была прийти на эту должность после 15 января — это был последний день для обжалования решения суда.

Бывшая судья Клара Сооронкулова считает решение суда по восстановлению Каримовой в должности не совсем законным.

«Согласно статьи 414 ТК КР работник имеет право обратиться в суд по спорам об увольнении в течении 2 месяцев со дня ознакомления с приказом об увольнении. Каримова была уволена 1 ноября 2018 года, а в суд обратилась в декабре 2020 года, то есть через два года. Судья Первомайского райсуда Акылбекова видимо не имеет понятия о сроках исковой давности», — сообщила она.

На вопрос, почему певица решила судиться с Минкультом спустя два года, она ответила, что «поверила в справедливое решение суда, когда к власти пришел Садыр Нургожоевич».

Она также выражала ему благодарность со словами «Спасибо Садыру Нургожоевичу!» Тогда сотрудники учебного заведения возмутились и спросили «при чем тут Садыр Жапаров?»

Есть ли критерии при назначении директора?

Коллектив музучилища имени Ниязалы выразил недовольство тем, что у Самары Каримовой нет высшего музыкального образования. По словам статс-секретаря Секимова, при назначении певицы особых критериев для должности директора не было.

«Сейчас утвердили новые критерии, но когда я назначал, их не было. Тогда мне предъявляли, что я “нарушил критерии, рано поставил подпись” и дали представление [об объявлении выговора] […] Но у нее есть высшее образование», — объяснил Секимов.

По словам Секимова, у Каримовой высшее юридическое и экономическое образование. Также сообщалось, что она заочно обучается на третьем курсе Техникума культуры в Джалал-Абаде.

Университету «Манас» у Каримововй посвящен целый альбом в соцсетях.

Экс-министр Азамат Жаманкулов считает, что руководителей учебных заведений нужно назначать по специальным критериям.

«Каждый руководитель должен быть назначен по специальному критерию, особенно в средне-специальных учебных заведениях где выдают диплом о квалификации. Это не обычная школа, там должны быть требования», — сказал Жаманкулов.

Перед публикацией материала нам не удалось получит комментарий у Самары Каримовой относительно ее образования. Человек по имени Маматмуса Алыкулов, который представился ее адвокатом, отказался отвечать на вопросы журналистов «Клоопа».

До этого, 14 января, Каримова прибыла в музучилище имени Ниязалы вместе со своим мужем Асаном Мансуровым. Однако коллектив принял новость о ее назначении с крайним недовольством.

Это не первое назначение Каримовой на руководящую должность — летом 2017 года ее назначили на пост директрисы музея «Сулайман-Тоо», проработав там всего один день она ушла. Тогда Каримова сама написала заявление об уходе после критики пользователей соцсетей — они посчитали, что 26-летняя девушка не может возглавлять музей.

После своего ухода, Каримова сказала в интервью «Азаттыку», что «кыргызское общество не готово принять молодых руководителей».

Самара Каримова и Асан Мансуров

Самара Каримова и Асан Мансуров

В 2011 году Каримова вышла замуж за директора Ошского драматического театра Асана Мансурова, а через два года стала выступать на кыргызской эстраде.

В 2017 году Мансуров был назначен директором Регионального центра министерства культуры, информации и туризма по южному региону. Спустя год ведомство было расформировано.

Осенью 2017 года президент Алмазбек Атамбаев присудил Каримовой звание заслуженной артистки Кыргызстана. В 2020 году Каримова была кандидаткой в Ошский горкенеш от партии «Биримдик».

Однако из-за пандемии выборы были перенесены на неопределенный срок. На парламентских выборах Каримова была замечена на агитационных мероприятиях «Биримдика». На президентских выборах Каримова поддерживала кандидатуру Садыра Жапарова.

Мансуров и сауны

Покойный журналист «Азаттыка» Улан Эгизбаев в 2015 году опубликовал расследование, где упоминается имя мужа Самары Каримовой — Асана Мансурова. Само расследование было про гостиницы и сауны в Оше, которые предоставляли интим-услуги.

Журналистам удалось взять интервью у секс-работницы, которая работала в здании близ чайханы «Кара Алма». Тогда она рассказала, что это место принадлежит главе Ошского национального драмтеатра Мансурову.

«Вот этот ставит же концерт, это его […] Звонит нам и говорит: “Моей жене дарите цветы [на концерте], по очереди”. Где вы там были [сауна “Ынтымак”] тоже его. В день там запросто капает по сто тысяч сомов […] Мы ему вчера сказали: “Будет рейд, давайте на день закроемся”, а он сказал: “Не закроешь, моя сауна и во времена конфликтов не закрывалась” […] Девушек с Узбекистана он сильно избивает. Если рассердишь его, сам приезжает и бьет», — рассказала секс-работница.

«Азаттык» сообщал, что младший брат Мансурова владеет кафе «Кара Алма», а сауна «Ынтымак» зарегистрирована на его мать. Мансуров частично