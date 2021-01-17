Пресс-служба Министерства транспорта и дорог сообщила, что ведомство подписало меморандум с китайской компанией China National Electric Engineering Co о взаимопонимании условий проекта по строительству нового альтернативного платного тоннеля на перевале Тоо-Ашуу.

По данным пресс-службы, 15 января министр транспорта Бакыт Бердалиев встретился с представителем китайской компании Кристофером Таном. Они обсудили организацию в конце января визита основной делегации из Китая для обсуждения деталей проекта по строительству тоннеля по дороге Бишкек-Ош.

В Минтрансе отметили, что они «всецело поддерживают намерение в финансировании такого масштабного для Кыргызстана проекта и заинтересованы в продолжении переговоров».

«Однако китайская компания хочет придать Меморандуму о взаимопонимании исковую силу и добивается, чтобы им предоставили исключительное право на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию альтернативного тоннеля, с чем не согласны специалисты Минтранса», — добавили в ведомстве.

По данным ведомства, еще 27 ноября Кристофер Тан передал Минтрансу проекты Меморандума о взаимопонимании и Коммерческое соглашение, а 31 декабря меморандум уже был подписан. 11 января 2021 года подписанный документ отправили в посольство Кыргызстана в Китае.

По данным издания Economist.kg, правительство объявило о поиске инвестора для строительства платного тоннеля на перевале Тоо-Ашуу в августе 2020 года.

Пресс-служба Минтранса сообщила, что новый объект будет расположен на 1000 метров ниже существующего тоннеля имени Кусеина Кольбаева.

В ведомстве пояснили, что правительство решило построить новый современный и безопасный тоннель из-за сложного географического расположения и систематического скопления автомашин у старого тоннеля.

Минтранс также подчеркнул, что при росте интенсивности движения, которое наблюдается в Кыргызстане, тоннель сможет во время пропускать машины лишь еще 7-8 лет.