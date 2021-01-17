В ЦИК 16 января состоялась встреча Бишкекской территориальной избирательной комиссии с представителями «Клоопа» по жалобам и нарушениям на прошедших президентских выборах и референдуме.

Они рассмотрели фото и видео доказательства нарушений, которые наблюдатели «Клоопа» зафиксировали на территории Бишкека. На встрече также присутствовали председатели нескольких УИК Бишкека.

Юристы «Клоопа» написали жалобу по 65 нарушениям на территории столицы. Одними из частых нарушений являются отсутствие актов при сбое АСУ, а также нарушение тайны голосования.

«Если аппарат не выполняет свою функцию больше чем одну минуту, десять минут, то это сбой. Это техника, и мы не считаем это нарушением. Однако то, что члены УИК не составляли акт о сбое, мы считаем нарушением. Также по закону нельзя использовать АСУ после сбоя, такие нарушения тоже были», — заявила юристка «Клоопа» Фатима Якупбаева.

Председатель БТИК Кайрат Маматов заявил, что результаты АСУ не имеют юридической силы.

«Мы подводим итоги выборов исключительно после ручного подсчета. Результаты АСУ нужны для предварительного подсчета голосов», — сказал Маматов.

Собравшиеся рассмотрели все фото и видео нарушений. В результате обсуждения, юристы «Клоопа» отозвали свое требование о полной отмене итогов голосования на избирательных участках в Бишкеке, оставив требование признать нарушения в действиях председателей 12 УИКов.

«От 65 УИКов допустимыми доказательствами были только по 12 УИКам. По ним мы оставили требования признать незаконными бездействия и действия председателей УИК, а от отмены отказались», — прокомментировала встречу юристка Фатима Якупбаева.

По итогам встречи Бишкекская территориальная избирательная комиссия приняла решение провести разъяснительные беседы с председателями 11 УИК.

«А по участку №1036 члены ТИК сообщили, что передадут материалы дела в правоохранительные органы. Там имело место нарушение тайны голосования, есть видео и БТИК это признала», — добавила Якупбаева.

Также «Клооп» подал жалобу по нарушениям на выборах, зафиксированных в регионах Кыргызстана и по-прежнему добивается отмены результатов на УИКах, где были выявлены нарушения. Заседания по их рассмотрению уже назначены.

Нарушения на выборах

В Кыргызстане 10 января прошли досрочные выборы президента и референдум по форме правления. Наблюдатели «Клоопа» зафиксировали 1500 нарушений и происшествий по всему Кыргызстану.

В день выборов издание ежеминутно получало сообщения о нарушениях и технических неполадках со всех регионов Кыргызстана. Если быть точнее, то за 17 рабочих часов нам пришло порядка 1500 уведомлений о подозрительных происшествиях и нарушениях. Как минимум на 8% участков в стране были грубейшие нарушения, которые заставляют усомниться в результатах голосования на них.

Чаще всего наблюдатели «Клоопа» находили нарушения в работе АСУ и тайны голосования. 420 раз наши наблюдатели сообщали о нарушении тайны голосования. Это означает, что член избирательной комиссии или посторонний человек стояли возле кабинки для голосования или автоматической считывающей урны меньше, чем на законных 1,5 метра, в некоторых случаях члены УИК фотографировали бюллетень и игнорировать те факты, что вместо избирателя бюллетень вбрасывал другой человек.

Из-за таких действий, избиратель вероятно не мог сделать выбор за предпочитаемого кандидата в полной тайне, которая гарантируется ему законом.

Вторым самым частым происшествием, о котором нам сообщали наши наблюдатели, стало нарушение в работе автоматически считывающих урн (АСУ). По закону, на каждом участке на случай технических сбоев должна быть запасная АСУ и одна обычная прозрачная урна.

В случае поломки первой АСУ, члены избирательной комиссии должны составить акт о поломке урны и заменить ее на запасную. А если и запасная урна выходит из строя, тогда составляется еще один акт и используется обычная прозрачная урна. 357 нарушений в работе АСУ обнаружили наблюдатели «Клоопа» по всему Кыргызстану.

Во многих случаях члены УИК не составляли акт о поломке автоматической урны и сразу устанавливали обычную прозрачную урну, из которой затем самостоятельно перекладывали бюллетени в автоматически считывающую урну.

На некоторых участках, когда АСУ переставала работать, бюллетени просто складывались снаружи на урне, а позже члены УИК также сами вводили их в автоматически считывающую урну.