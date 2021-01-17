Кылычбека Саркарбаева отпустили под домашний арест. Об этом сообщил Ошский горсуд. При этом, ранее было озвучено, что Саркарбаев должен провести в СИЗО два месяца с момента задержания — до 16 февраля 2021 года.

Кылыч Саркарбаев был задержан 17 декабря по подозрению в получении поддельного паспорта. ГКНБ также сообщил, что Саркарбаев в 2006 году был признан виновным по статье «Грабеж» и был приговорен 1 году лишения свободы условно. Он получил поддельные документы и загранпаспорт в целях скрыть информацию о своей судимости.

Ранее он был известен, как Кылыч Асылбекович Сулайманов. Он устроился главой комитета физкультуры и спорта при мэрии Оша по подложным документам.

Ведомство сообщило, что он состоит «в тесных отношениях» с лидером ОПГ Кадыром Досоновым по кличке «Дженго» и был замешан во многих криминальных разборках.

После задержания Кылычбека Саркарбаева сняли с должности главы спортивного комитета мэрии города Ош.

Чиновник-боец

Саркарбаев один из множества ошских чиновников со спортивным бэкграундом. Он неоднократный чемпион страны по боевым искусствам, победитель международных турниров.

Саркарбаев также связан с влиятельным кланом Матраимовых. Журналисты выяснили, что он был директором двух компаний, которые управляли одним из таможенных терминалов семьи Матраимовых в Кара-Суйском районе.

Также он был замечен в нападении на спортсмена Тологона Рахманберди уулу, который жаловался на преследования со стороны влиятельного клана.

По словам Рахманберди уулу, Саркарбаев стрелял в него в сентябре 2019 года. После этого, Саркарбаев вместе с посаженным сыном Матраимова Мунаром Сайпидиновым пришел к нему в больницу, потребовал не писать заявление в милицию угрожая смертью.

Посаженного сына Матраимова недавно тоже отпустили под домашний арест. Он выплатил сумму материального ущерба в 1 033 700 сомов.

Сайпидинова подозревают в злоупотреблении должностным положением при строительстве школьного спортзала в селе Савай. Его отстранили от должности главы Савайского айыл окмоту Кара-Сууйского района Ошской области на время следствия.

ГКНБ также проводит досудебное производство по факту создания ОПГ на территории города Ош и Ошской области, по нему Сайпидинов проходит в качестве свидетеля.