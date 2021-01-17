В Бишкеке прошел одиннадцатый воскресный мирный марш за законность — против изменения Конституции и незаконных решений шестого созыва парламента.

В этот раз участники марша поддержали кыргызстанский студентов, которым власти отказали в снижении цены на контрактное обучение.

Студенты студенты столичных вузов приняли участие в мероприятии.

По традиции мирный марш начался в 12 часов дня, участники прошли от железнодорожного вокзала по аллее Эркиндик до Белого дома.

В ходе марша люди скандировали «Биз эмне үчүн? Өнүккөн өлкө үчүн! Жаркын келечек үчүн! Мыйзамдуу өлкө үчүн!» и в поддержку студентов «Студент ойгон! Студент ойлон! Студент коркпо! Студентти колдо!»

Студенты Кыргызстана просят обратить внимание властей на проблему выплаты контракта за обучение. Однако Минобразования заявило, что стоимость контракта снижать они не собираются.

Ранее студенты пригрозили, что выйдут на мирный митинг и объявят голодовку если правительство и ректоры вузов не решат этот вопрос.

«Дело в том что, во время пандемии Covid-19 очень много студентов лишились родных, работы и средств к существованию. Несмотря на все наши трудности преподаватели, ректора и министр образования не хотят обращать на нас внимания и войти в наше положение. Более того, нам не дают отсрочку для выплаты контракта и угрожают отчислением. Самая минимальная сумма контракта 25000 сомов. Самая максимальная сумма контракта 3500$. Мы просим скидку в 50% за 2020-2021 учебный год», — пишут студенты в социальных сетях.