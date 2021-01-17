В картине «Жена» казахстанского режиссера Каны Бейсекеева есть многое, если и не все. Начиная с ироничной речи стендапера Галыма Калиакбарова, который говорит, что слово домашнее «слишком уютно» для насилия и разговоров на тему про психологию насильников и жертв, заканчивая историями четырех женщин, годами подвергавшихся систематическому домашнему насилию.

В рамках коллаборации QazaqTV и Binocle Media режиссер Кана Бейсекеев и продюсер Кайрат Нурмугамбетов выпустили фильм о домашнем насилии в Казахстане.

«Мы сняли фильм, который показывает, что происходит в семьях, где мужчина поднимает руку на свою жену и детей. Домашнее насилие не имеет статуса, материального положения или возраста. И мы много говорим об этом в нашем фильме. И давайте договоримся сразу — проявлять силу в отношении женщин и детей — это не только банальная слабость, но и преступление», — пишут авторы фильма.

Режиссер Кана Бейсекеев признается, что как человеку далекому от насилия, ему было тяжело снимать фильм.

«В какой-то момент хотелось все бросить, не читать, не вникать в это все. Хотелось одеть ту самую маску и сказать, что это где-то там, где-то не в моем мире. Но это не так. Мы проделали большую работу и очень надеемся, что от вас будет много поддержки. Это важно, потому что эта огромнейшая проблема не должна оставаться в тени», — рассказывает Бейсекеев.

По данным ООН ежегодно в Казахстане от бытового насилия погибает 400 женщин. За первые восемь месяцев 2020 года в органы внутренних дел поступило около 130 тысяч обращений по признакам бытового насилия. 54% правонарушений в сфере бытового насилия происходят в отношении женщин и 6% случаев в отношении детей. Оставшиеся 40% случаев — это насилие над мужчинами, которые в основном страдают от рук близких — братьев или отцов.