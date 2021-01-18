Глава Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Сыймык Жапыкеев заявил, что экс-вице-премьер-министра Аиду Исмалилову вызовут на допрос в Финпол. По данным издания 24.kg, Жапыкеев рассказал об этом на встрече с журналистами.

По его словам, на допрос вызовут всех чиновников, ответственных за соцблок и здравоохранение во время пандемии коронавируса. Он также упомянул об ответственности главы Минфина Бактыгуль Жээнбаевой за то, что она тогда «не выделила денег на противовирусные меры».

Начальник следственного управления ГСБЭП Кубанычбек Рисбаев сообщил, что по поставкам гумпомощи идет отдельное досудебное производство.

«Создана большая группа из следователей и оперативных работников. Вопрос на контроле у руководства, сейчас идет аудит. Когда его закончим, будем рассматривать ответственность виновных. Думаю, что итоги будут известны в течение месяца — до середины февраля», — сказал он.

Главным подозреваемым по делу о поставках гумпощи проходит бывший министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев. Его водворили в СИЗО-1.

По этому делу уже побывал на допросе в финполе бывший премьер-министр, ушедший в отставку после октябрьских событий, Кубатбек Боронов. Его допросили в качестве свидетеля. Он подтвердил слова Жапыкеева о теме допроса.

«Были вопросы по пандемии, обстоятельства, которые нужно было уточнить. Спрашивали по распределению гумпомощи. Остальное я вам не могу рассказать, так как подписал расписку о неразглашении», — сказал Боронов после допроса.

Также в октябре на допрос в качестве свидетеля вызывали и бывшего премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева.

Аида Исмаилова заняла должность вице-премьера 1 апреля 2020 года вместо уволенной Алтынай Омурбековой, а ушла в отставку 27 октября того же года. Перед парламентскими выборами она временно приостановила исполнение своих обязанностей для участия в выборах от партии «Биримдик», которую связывали с предыдущей властью.

«Гумпомощь воровали»

Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева 15 января заявила, что межведомственная комиссия выявила многочисленные нарушения в работе властей во время пандемии. По ее словам, поступавшую в страну гумпомощь воровали определённые лица а данные по смерти от COVID-19 значительно снижали.

По её словам, в ближайшее время она организует встречу с журналистами и обнародует все итоги работы комиссии.

Сама Исмаилова не согласилась с заявлением Сурабалдиевой. Она заявила, что оценки о проделанной работе следует давать «непредвзято и объективно».

«Статистика по смертности от COVID-19, представленная Нацстаткомом, может отличаться от статистики минздрава, поскольку в Нацстатком поступают свидетельства о смерти из ЗАГСов на основании заключений патологоанатомов. В минздрав же информация поступает со всех организаций здравоохранения, выписок из эпикризов историй болезни», — сообщила она.