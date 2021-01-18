Депутат Дастан Бекешев в своем телеграм-канале рассказал о цензуре на законопроекты в кыргызском парламенте. По его словам, «не все законопроекты хотят публиковать на общественное обсуждение».

В частности, такой цензуре подвергся законопроект Бекешева о значительном сокращении зарплат депутатов, кабмина и президента республики до прожиточного минимума.

«Это будет справедливо. Потому что я посмотрел, как рассчитывается этот прожиточный минимум. Считается, что его хватает на то, чтобы покушать, одеться, заплатить налоги и это всего лишь 5,5 тысяч сомов […].

Раз правительство устанавливает для всех граждан такой прожиточный минимум, соответственно руководящие лица, которые ответственны за формирование бюджета, должны получать тогда такую зарплату, раз они считают нормальным жить на такую сумму», — считает нардеп.

По его словам, он пытался с начала декабря 2020 года дважды опубликовать проект на сайте парламента, но ему так и не дали этого сделать.

«Естественно, пока его не вынесут и не опубликуют на сайте парламента, отсчет для общественного обсуждения не начинается. Вот такая цензура у нас в парламенте, видимо, решили, что надо публиковать, а что не надо публиковать», — заключил он, добавив, что уже поговорил по этому поводу с рукаппарата Жогорку Кенеша.

Что сказали в аппарате Жогорку Кенеша

В пресс-службе Жогорку Кенеша «Клоопу» рассказали, что документ, упоминаемый Бекешевым, на опубликование не поступал. Оказалось, что Бекешев «разговаривал только с рукаппарата Жогорку Кенеша».

«Согласно регламенту Жогорку Кенеша, чтобы опубликовать на сайте [для общественного обсуждения] проект закона, требуется поручение к исполнению от рукаппарата ЖК. Как только поручение к исполнению в письменном виде с регистрационным номером поступит в пресс-службу, мы сразу же опубликуем законопроект», — отметила глава пресс-службы Индира Куралбекова.

Зарплаты властей Кыргызстана

Заработные платы и льготы парламентариев республики — предмет споров уже более десяти лет. Сколько именно на руки получают депутаты, неизвестно уже много лет, так как эти данные «информация для служебного пользования», и даже правозащитники не смогли добиться ее рассекречивания через суд.

При этом затраты на содержание депутатов и аппарата Жогорку Кенеша растут почти каждый год, и с 2010 по 2020 год они составили 6,8 млрд сомов. После того, как в стране начался экономический кризис из-за пандемии коронавируса, появилась информация, что зарплата одного депутата составляет около 200 тысяч сомов.

В пресс-службе парламента опровергли эту информацию, сказав, что «депутаты парламента получают 25 тысяч сомов, вице-спикер — 27, а спикер Жогорку Кенеша — 30 тысяч сомов».

При этом там забыли сказать, что у депутатов есть и другие статьи получения денег, которые оплачивает государство: от услуг сотовой связи до 35 тысяч сомов на зимние заготовки — консервирование огурцов, помидоров и варенья.

После того, как в Кыргызстане начался политический кризис и шестой созыв стал практически бессрочным, депутаты пообещали, что будут работать бесплатно из-за финансового кризиса в стране. Однако после выяснилось, что они продолжают получать зарплату.

Сколько именно получают премьер-министр, члены кабмина и президент, также является «информацией для служебного пользования». Но ее приблизительный размер можно вычислить, опираясь на пенсию для экс-президентов.

Так, по данным Минфина, за ноябрь и декабрь 2020 года экс-президенту Сооронбаю Жээнбекову полагалось выплатить пенсию в размере 296 тысяч сомов (то есть 148 тыс сомов в месяц). Известно, что ежемесячная пенсия экс- президента — это 75% от зарплаты действующего главы государства в финансовом эквиваленте без учета всех льгот и привилегий. Таким образом к концу 2020 года зарплата действующего главы государства составляла порядка 193,3 тысяч сомов в месяц.