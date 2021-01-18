Айдай Турсунбекова, дочь покойного депутата и экс-спикера Чыныбая Турсунбекова, рассказала об итогах работы комиссии по расследованию качества подготовки страны к пандемии COVID-19.

Турсунбекова ранее вошла в состав комиссии и в своем фейсбуке поделилась предварительными итогами работы, которые сегодня представят и.о.премьер-министра Артему Новикову.

О чем рассказала Турсунбекова?

По ее словам, кыргызской системе здравоохранения требуется полное реформирование, и она надеется, что власти примут действенные меры, чтобы «то, что пережила наша страна летом, больше не повторялось».

«Прогнила не только система, но и люди, которые годами сидят на руководящих постах, ничего не делая и просто меняя одну должность на другую.

Гумпомощь разворовывалась, деньги растрачивались, одни руководители делали бизнес, а другие лоббировали интересы определенных компаний или людей»,— рассказала она.

Айдай Турсунбекова считает, что проблема не в том, что государство вкладывает мало средств в медицинскую отрасль, а в том, что у кыргызских чиновников «бездонный аппетит».

«Если я раньше думала, что основной причиной такого состояния нашей медицины является плохое финансирование, то сейчас поняла, что это и не дальновидное мышление одних руководителей, и отсутствие профессионализма других, и тщеславие третьих в ущерб нашей медицине. Но, самое главное, это бездонный аппетит большинства чиновников, сидящих на руководящих должностях», — заключила она.

Борьба за ответственность чиновников

В ноябре 2020 года прошло совместное заседание Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом, мэрии и волонтеров. Айдай Турсунбекова выступила от имени волонтеров, потерявших своих близких из-за коронавируса летом 2020 года.

Ее отец скончался от двусторонней пневмонии ночью 6 июля в реанимации Нацгоспиталя. Тогда она потребовала, чтобы власти привлекли к ответственности госслужащих, которые отвечали за подготовку системы здравоохранения к первой волне коронавируса весной 2020 года.

«Мы своих родных уже не вернем. Но мы не хотим, чтобы вы потеряли своих родных. Мы не хотим, чтобы вы прошли через тот ад, который прошли мы и проходим сейчас. […] Всех нас интересует один вопрос — почему наша страна оказалась неготовой к пандемии?» — заявила активистка.

После этого были созданы несколько комиссий, которые занимались расследованием подготовки страны к пандемии и расходов средств поступающих от доноров на профилактику и борьбу с COVD-19. Пока ни одна из них не обнародовала итогов работы.

Однако вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева уже сообщила, что межведомственная комиссия по изучению распределения гумпомощи в Кыргызстане подвела итоги работы. По ее словам, комиссия выяснила, что в Кыргызстане гораздо больше смертей от COVID-19, чем в официальной статистике минздрава, а гумпомощь просто разворовывали определенные лица.