Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что COVID-19 в стране стал распространяться медленнее. Такой вывод сделали специалисты минздрава на основе картирования регионов Кыргызстана по темпам распространения вируса.

«По последним данным, все области кроме Чуйской области перешли из “желтой зоны” в “зеленую зону” по темпам распространения коронавирусной инфекции. В «красной зоне» нет ни одной области», — сообщили в Штабе.

Распределение по зонам производится с учетом числа заболевших на 100 тысяч населения за неделю, а также от размера репродуктивного числа — количество лиц, которых может заразить один больной.

Переход в «зеленую зону» говорит о том, что вирус распространяется низким темпом и можно смягчить карантинные ограничения. В «желтой зоне» требуется сохранить карантин, а в «красной зоне» ужесточить.

Минздрав отмечает, что за минувшую неделю процент выздоровевших увеличился до 95,1%.

По данным ведомства, на 18 января в Кыргызстане всего зарегистрировано 43 456 подтвержденных ПЦР-тестом случаев COVID-19, а также 39 722 случая коронавирусной инфекции, подтвержденные клинико-эпидемиологически.

Из них 12 036 случаев было выявлено в Чуйской области, которая еще в «желтой зоне», и 27 795 случаев в Бишкеке.

За весь период пандемии минздрав признал лишь 1 387 смертей от последствий коронавируса. По всей стране с начала пандемии выписали 79 104 пациента, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.