Центральная избирательная комиссия сообщила, что оргкомитет должен назначить инаугурацию президента в течение 30 дней с момента подведения официальных итогов досрочного голосования.

В ЦИКе отметили, что не занимаются определением даты инаугурации, но согласно законодательству, церемония вступления в должность главы государства не может пройти позже обозначенного срока.

По данным ведомства, результаты досрочных выборов определяют на основании протоколов, поступивших из территориальных избирательных комиссий. После эти данные складывают – не позднее 15 календарных дней со дня голосования.

Таким образом, ЦИК должна огласить результаты не позднее 24 января включительно, но готова огласить результаты и раньше.

Ранее председательница ЦИК Нуржан Шайлдабекова отметила, что результаты будут объявлены после проведения ручного подсчета голосов, рассмотрения жалоб и решения всех споров в судах, если таковые возникнут.

Подготовка к инаугурации

Ранее СМИ сообщали, что уже известны примерные даты и место вступления во власть Садыра Жапарова, который сейчас с большим отрывом лидирует по предварительным итогам выборов.

В аппарате президента 13 января заявили, что подготовка к инаугурации новоизбранного главы государства еще не началась.

Эту информацию назвали «поспешной и недостоверной», так как еще нет окончательных результатов досрочных выборов главы государства и референдума, которые прошли 10 января.

«Только после подведения со стороны ЦИК официальных итогов выборов и референдума будет создан организационный комитет по проведению инаугурации, который установит дату церемонии», — уточнили в пресс-службе президента.

Ранее этим же днем информагентство 24.kg со ссылкой на «свои источники в Белом доме» сообщило, что там уже готовятся к церемонии вступления во власть Жапарова. По данным издания, инаугурацию предварительно планировали провести в один из дней с 21 по 28 января 2021 года.

Самым вероятным местом для церемонии изданию назвали госрезиденцию «Ала-Арча», так как там легче обеспечить безопасность высокопоставленных гостей.

«Известно, что приглашения лидерам государств-партнеров Кыргызстана уже разосланы. По данным источников, ожидается прибытие на инаугурацию Садыра Жапарова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и глав других стран. Отмечается, что список высоких гостей будет известен в ближайшее время», — написало информагентство.

Инаугурация предыдущего президента Сооронбая Жээнбекова проходила 24 ноября 2017 года в резиденции «Ала-Арча». На проведение церемонии тогда потратили 8 млн 400 тысяч сомов из госбюджета страны.

Выборы-2021

Центральная избирательная комиссия опубликовала итоги ручного подсчета 16 января. На выборах президента с большим отрывом победил Садыр Жапаров, большинство выбрало президентскую форму правления.

По итогам ручного подсчета на выборах президента побеждает Садыр Жапаров с результатом 79,23% голосов.

Всего на президентских выборах проголосовало 39,75 % от всех избирателей – это рекордно низкая явка за всю историю Кыргызстана. Выборы считаются состоявшимися, так как в новом законе «О выборах» нет минимального порога избирателей.

Следующим за Жапаровым идет Адахан Мадумаров с результатом 6,78%.

Всего в день выборов было задействовано 2474 избирательных участков: из них аннулировали результаты на двух УИКах.