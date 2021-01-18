Кыргызоязычное онлайн-издание «Тараза» 18 января со ссылкой на собственные источники сообщило, что гражданский активист Мелис Аспеков якобы дает показания против председателя ГСБЭП (финпола) Сыймыка Жапыкеева.

Аспеков был задержан за вымогательство $250 тысяч у руководства «Кыргыз темир жолу». По данным «Тараза», Аспеков заявил следствию, что из $250 тысяч $50 тысяч предназначались Жапыкееву.

В своем материале издание отметило, что глава Финпола, возможно, будет задержан на этой неделе.

Пресс-служба ГСБЭП прокомментировала это сообщение, отметив, что за последние недели участились случаи распространения непроверенной и дискредитирующей информации.

«Подобные слухи направлены на то, чтобы подорвать имидж Сыймыка Жапыкеева и всей Службы по борьбе с экономическими преступлениями. В данное время финпол расследует несколько резонансных дел с многомиллионным ущербом для государства», – заявили в ведомстве.

Финпол выразил мнение, что работа ведомства не нравится многим людям, «среди которых есть бывшие высокопоставленные чиновники и другие влиятельные лица».

«Некоторые готовы прибегать к различным методам, в том числе дискредитировать Службу в глазах общественности и намеренно распространяют слухи», – завили в ГСБЭП.

Сам глава финпола Сыймык Жапыкеев заявил, что «это неправда» — он не имеет с Аспековым никаких отношений.

Он отметил, что итоги следствия покажут, «сколько и у кого он [Аспеков] вымогал».

«Это неверно, такого не было, он не мог так сказать», – ответил Жапыкеев на вопрос о том, правда ли Аспеков намеревался делиться с ним полученными деньгами.

Глава ГСБЭП также пояснил, что не знаком с блогером Уланом Джураевым.

«Не знаю, кто он такой, знаю, что он блогер. Один раз в кафе видел, даже имя Джураева не вспомню», – сказал он.

Позже в Госкомитете нацбезопасности заявили, что распространяемая в СМИ и соцсетях информация о том, что активист Мелис Аспеков дал показания против председателя ГСБЭП Сыймыка Жапыкеева, является фейковой.

«Госкомитет нацбезопасности предупреждает, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в рамках законодательства КР», – отметили в ведомстве.

Дело Аспекова и Джураева

Первомайский районный суд 10 января оставил «гражданских активистов» Мелиса Аспекова и Уланбека Джураева в СИЗО ГКНБ на два месяца до 9 марта.

Они были задержаны по подозрению в вымогательстве $250 тысяч у руководства госпредприятия «Кыргыз темир жолу», занимающегося перевозками пассажиров и грузов железнодорожным транспортом.

Ранее, в ноябре 2020 года Джураев опубликовал видео из комфортного спецвагона со спальнями, ванной комнатой и гостиной. В ответ на вопрос «Что за поезд?» Джураев ответил — «подарок друзей».

После задержания Аспекова и Джураева спецслужбы попросили обратиться к ним всех, кто пострадал от вымогательств.

Кто это такие вообще?

Задержанный вместе с Мелисом Аспековым Уланбек Джураев известен, как блогер и член «Ата-Мекен», хотя в последнее время положительно высказывался об оппоненте своих однопартийцев — Садыре Жапарове.

Сам Аспеков был известен, как член партии «Мекенчил» и активный сторонник Садыра Жапарова. В своих соцсетях он активно освещал встречи Жапарова с избирателями и агитировал в его пользу.

В ноябре 2020 года Аспеков заявил, что возглавил предвыборный штаб Садыра Жапарова по Чуйской области. При этом представители штаба и сам Садыр Жапаров отрицали отношение Аспекова к команде кандидата.

Тем не менее, другой кандидат в президенты — экс-глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев — говорит, что Аспеков собирал деньги для агитации Жапарова. Партия «Мекенчил» и сам Жапаров отрицают, что Аспеков как-то связан с партией и предвыборным штабом.

Ранее Аспеков был осужден на пять лет за хулиганство, сначала он находился в колонии усиленного режима, а после был переведен в колонию-поселение. По данным следствия, в 2015 году он отказался платить за такси и угрожал водителю оружием.

Сам Аспеков не признал вину, заявив, что причина уголовного преследования — его политическая активность. В октябре, после прихода Жапарова на пост премьер-министра и и.о. президента, с активиста сняли судимость.

В 2017 году Аспеков был задержан ГКНБ, его подозревали в «организации массовых беспорядков» совместно с политиком Канатом Исаевым, который поддерживал кандидата в президенты Омурбека Бабанова.

Тогда правозащитники считали причины задержания Аспекова «сомнительными». Но Бишкекский городской суд признал его виновным и приговорил к 1 году 7 месяцам тюрьмы.