Пресс-служба Государственной налоговой службы сообщила, что ведомство начало кампанию по приему Единой налоговой декларации по итогам 2020 года.

Декларационная кампания пройдет в два этапа. Юридические лица должны предоставить отчет о своих доходах до 1 марта 2021 года, а физические лица — до 1 апреля. Также кыргызстанцам необходимо предоставить информацию об экономической деятельности, объектах имущества и земельных участках.

Пресс-служба ГНС уточнила, что до 1 марта ЕНД должны представить отечественные организации и иностранные организации, «осуществляющие деятельность на территории республики с образованием постоянного учреждения». Также это должны сделать крестьянские и фермерские хозяйства, работающие без образования юридического лица.

До 1 апреля 2021 года ЕНД должны сдать муниципальные служащие и госслужащие, а также индивидуальные предприниматели, в том числе уплачивающие налог на патентной основе. К этому времени декларацию должны сдать и физлица, у которых есть транспорт, недвижимость или земельный участок.

В ГНС добавили, что физлица и индивидуальные предприниматели не успевшие сдать декларацию за 2019 год из-за пандемии, смогут сдать ее до 1 апреля текущего года без уплаты штрафа в 5 тысяч сомов.