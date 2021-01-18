Министерство юстиции вновь проиграло «Клоопу» в судебных тяжбах. Бишкекский городской суд оставил в силе решение предыдущей инстанции о признании недействительным приказа ведомства, ограничивающего доступ к информации.

Контекст: Издание подало в суд на минюст в конце сентября 2020 года из-за того, что ведомство издало приказ, ограничивающий доступ к информации. Опираясь на документ, минюст отказывался предоставлять журналистам документы о компаниях. Административный суд Бишкека 29 октября встал на сторону «Клоопа» и принял решение, что приказ нужно отменить.

Что было на заседании?

Заседание суда началось с обсуждения вопроса о том, почему «Клооп» запрашивает сведения о компаниях (хронологию перерегистрации, сведения о способе создания юрлица, сведения об учредителях) и не носит ли эта информация персональный характер. Именно аргумент о защите персональных данных использует минюст, чтобы не предоставлять документы о компаниях.

На что адвокатка «Клоопа» Фатима Якупбаева заявила, что запрашиваемая информация позволяет дать полный обзор на изменения в структуре юрлица. Это важно для журналистов, когда они проводят расследования.

Представительница минюста Жанара Замирбек кызы снова попросила привлечь к суду представителей ГКИТС, чтобы выяснить, кто является держателем массива данных. По закону, только держатель массива данных имеет право отказывать в предоставлении сведений, так как они носят персональный характер. Суд отказал представительнице минюста.

В итоге суд перешел к прениям. Жанара Замирбек кызы заявила, что в регистрационных документах компаний содержатся данные, которые минюст не может предоставлять частным лицам.

«Тогда это войдёт в практику и люди будут требовать от минюста копии документов, где содержатся персональные данные», — сказала она.

Представитель Чуй-Бишкекского управления юстиции Орозбек Сыдыков заявил, что решение районного суд «было принято незаконно».

«Если оставить решение предыдущего суда в силе, то нарушаются права более 200 тысяч юрлиц. Если такой прецедент создастся, то этим могут воспользоваться ОПГ, лица в заключении, которые могут воспользоваться персональными данными в шантаже. Коммерческий сектор также будет чувствовать себя уязвимым», — считает он.

По его словам, в открытой базе данных минюста уже есть вся актуальная и необходимая информация.

«Прошу отменить решение Административного суда Бишкека, учитывая то, что запрашиваются персональные данные», — сказал он.

Адвокатка «Клоопа» Фатима Якупбаева заявила, что у представителей минюста недостаточно аргументов по отмене решения административного суда.

«Раньше минюст такую информацию предоставлял, а в 2020 году перестал. Тогда надо дать правовую оценку сотрудникам, которые несколько лет предоставляли такую же информацию. Они отказывают на основании письма, которое сами себе же и написали. Все законы позволяют нам требовать и получать такую информацию. Мы уже говорили, что минюст может предоставлять нам сведения, где скрыты паспортные данные. Мы пытались это мирным путём урегулировать, но ответчик отказался», — сказала она.

В результате суд решил, что необходимо оставить в силе решение Административного суда Бишкека, который признал недействительным приказ минюста об ограничении доступа к информации.

Позиция редакции

Мы решили пройти все административные процедуры, чтобы добиться исполнения законов в стране. Мы все равно верим в правосудие и надеемся, что суд будет руководствоваться прежде всего законом, а не интересами отдельных лиц.

Мы убеждены, что доступ к достоверной информации, в которой подтверждается, что чиновники владеют бизнесом — важная и необходимая часть продвижения верховенства права в Кыргызстане, а публичность и гласность такой информации способствует снижению количества нарушений политиками и другими чиновниками.

Мы хотим открыто получать и анализировать документы для наших журналистских расследований, которые так интересны читателям и двигают нас к политическим и правовым изменениям в стране.

Если нам не будут выдавать документы, то общественность не сможет узнать о нарушениях чиновников и политиков. Значит, «Клооп» не сможет публиковать вот такие расследования: