Пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила, что сотрудники ГКНБ, Госслужбы исполнения наказаний и МВД выявили схему по сбору денег среди осужденных, отмывания и дальнейшего сбора на электронном кошельке «Элсом».

Так по версии следствия, двое осужденных 1992 года рождения и 1987 года рождения, отбывая наказание в колонии, занимались вымогательством у других осужденных, продавали наркотики и проводили азартные игры. Затем полученные деньги они передавали в «общаковскую кассу» для нужд криминала.

При этом, осужденные имеют криминальные статусы «положенец» и «смотрящий». По предварительным данным, на счету «Элсом» было более миллиона сомов.

«Денежные средства, добытые преступным путем, поступали и аккумулировались на мобильном кошельке “Элсом”. В последующем средства легализовались и распределялись на преступные нужды», — сообщили в ведомстве.

Кроме этого, МВД выявило еще трех членов группировки, у которых хранились «общаковские» деньги — они занимались отмыванием средств. При обыске в домах подозреваемых изъявили 297 тыс сомов и $8 200 (697 тыс сомов по курсу на 18 января).

Все материалы дела зарегистрировали в ЕРПП по статье «Легализация отмывания преступных доходов». Следствие по делу продолжается.