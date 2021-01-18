Пользователи соцсетей раскритиковали главу ГСБЭП Сыймыка Жапыкеева за то, что он ездит на дорогой иномарке Toyota Land Cruiser.

Они также отметили, что когда председатель финпола лег в больницу из-за обострения сахарного диабета, он обратился не в спецбольницу, а в частную клинику. Кроме того, распространялись слухи о том, что Жапыкеев пользуется iPhone, подаренным ему руководителем «Мегакома».

Сыймык Жапыкеев 17 января прокомментировал слухи о своем благосостоянии. Он рассказал, что купил эту машину еще два года назад и ездил на ней в лес, и что у него есть еще одна.

«Это неправда, что я ее купил за $80 тысяч. Пусть не посчитают за бахвальство», — сказал он.

Он также отрицал информацию о том, что получил iPhone в подарок от гендиректора сотовой компании «Мегаком». По его словам, эта компания отправила ему на Новый год только календарь и открытку с поздравлением.

«Мы не продадимся за один iPhone. Если нас не купила прежняя власть, то за iPhone и подавно не продадимся. Пишут, что я вымогаю деньги и кошмарю. Это чушь полная. Если есть такие факты, скажите конкретно и прямо, можно через фейсбук. Я, наоборот, не могу поехать за границу в путешествие. Мы сейчас работаем, Боронова, Абылгазиева допрашиваем. По смогу работаем, по пандемии. Это, как отремонтировать и завести поломанную машину. Кто знал о финполиции раньше?», — сказал Сыймык Жапыкеев.

Он отметил, что сейчас ведомство работает над выявлением нескольких тонн партий испорченных шоколадок, «которые продают детям».

Кроме того, Жапыкеев сказал об «арестованном замминистре транспорта, суд отпустил его, так как тот по соглашению оплатил ущерб в 2,5 миллиона сомов». Еще он сказал, что некоего «мошенника, который обманывал инвестора, суд отпустил, там ущерб на $600 тысяч», и что в ГСБЭП намерены подать апелляцию.

«Давайте друг другу верить и перестанем нести чушь. Думаю, вы потом оцените. Если найдем в “Мегакоме” коррупцию, и ему покажем. Давайте перестанем завидовать. Мне ничего и не нужно, я раньше за границей жил. Мог также продолжить. Говорю вам от души, от сердца к сердцу. Все будет мощно», – поделился Жапыкеев.

«Замминистра транспорта»

Говоря о замминистра транспорта, Жапыкеев, скорее всего, имел ввиду задержанного ранее статс-секретаря Министерства транспорта и дорог Эрмека Мамыркалиева.

Первомайский районный суд Бишкека избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

11 января финпол сообщил, что Мамыркалиев добровольно возместил часть причиненного ущерба – выплатил государству 2,5 млн сомов.

Еще в мае 2020 года финпол выявил коррупционную схему в пунктах пропуска «Сосновка» и «Кара-Куль» на автодороге Бишкек — Ош. По этому делу были задержаны три сотрудника Госдирекции автодороги Бишкек — Ош, а ущерб государству оценили в десятки миллионов сомов.

Затем в июне того же года были задержаны еще 12 сотрудников структурных подразделений Министерства транспорта по тому же делу. Тогда в ведомстве сообщили, что ущерб от коррупционной схемы может превысить 20 миллионов сомов.

После этих задержаний финпол начал проверки причастности к коррупционной схеме высших должностных лиц Минтранса и других ведомств. Сейчас в рамках досудебного производства финансовой полицией привлечено к уголовной ответственности около 30 чиновников различного ранга.

«Мошенник, который обманывал инвестора»

Глава ГСБЭП также упомянул «мошенника, который обманывал инвестора». Скорее всего, он говорил о кыргызстанце Долотбаке Акимканове, задержанном по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере – $600 тысяч.

Тогда Акимканова водворили в следственный изолятор ГУВД Бишкека до избрания меры пресечения. Об этом пресс-служба финпола сообщила 7 января 2021 года.

«Как стало известно следствию, вышеуказанное лицо ранее неоднократно привлекалось к уголовной ответственности по фактам мошенничества и подделки официальных документов», — отметили в ведомстве.

При этом, финпол не давал информации о том, что Акимканова отпустили под домашний арест.