Пресс-служба мэрии Бишкека сообщила, что и.о. мэра Балбак Тулобаев 18 января поручил специалистам Бишкекглавархитектуры рассмотреть возможность организации стоянки на месте 40 павильонов на рынке «Дордой». Он вместе с руководителями структурных подразделений проинспектировал территорию муниципального рынка на улице Кожевенной.

По данным мэрии, эти павильоны должны быть демонтированы по предписанию госэкотехинспекции, так как они расположены на зоне линии электропередач.

Тулобаев также поручил разработать рабочий проект современного муниципального рынка с созданием благоприятных условий для торговцев.

По данным мэрии, на сегодняшний день на улице Кожевенной расположено 76 павильонов общей площадью 1 850 квадратных метров, 14 камер хранений площадью 1 589,5 квадратных метров, а также те 40 павильонов.

«Дордой» является самым большим рынком в Центральной Азии и промежуточным пунктом торговли между Китаем и Европой. Согласно данным Всемирного банка за 2009 год, рынок образует плотный лабиринт из 30 тысяч контейнеров. Здесь косвенно и непосредственно работает более 150 тысяч человек. С приблизительным ежегодным оборотом в 3 миллиарда долларов США. «Дордой» — это не просто рынок, а жизненно важная артерия в экономике страны.

Из-за пандемии предпринимателям пришлось нелегко. Их товары простаивали на границе с Китаем несколько месяцев. 2 ноября предприниматели рынка вышли на митинг к дому правительства с требованием решить эту проблему.

Вскоре после этого правительство переговорило с китайской стороной и контрольно-пропускные пункты «Торугарт» и «Иркештам» возобновили свою работу в обычном режиме с соблюдением требований Китая.