Комиссия по госнаградам в аппарате президента отказала министерству культуры в требовании отозвать у Кайрата Примбердиева его звание заслуженного артиста за участие в юмористическом шоу «В пи#ду звезду» на YouTube.

Что сказали в аппарате президента?

В секретариате комиссии отмечают, что согласно законодательству Кыргызстана, лишение специального, воинского, почетного звания, дипломатического ранга или классного чина происходит, если человек нарушил закон.

«Секретариат комиссии сообщает, что нет законного основания лишать эстрадного певца Примбердиева почетного звания «Заслуженный артист Кыргызской Республики»», — сказали в аппарате президента.

В пресс-службе минкульта сообщили, что после получения отказа от комиссии, министр Нуржигит Кадырбеков встретился с артистами Куралом Чокоевым и Кайратом Примбердиевым.

О чем говорили министр и артисты?

По информации пресс-службы, участники встречи не обсуждали скандальный выпуск шоу. Как сообщается, встреча прошла в «дружественной обстановке».

«Обсуждались идеи по реализации проектов, направленных на продвижение кыргызской культуры в мире, выявлению лучших талантов среди молодежи и выводу их на международный уровень», — отмечают в ведомстве.

Кроме того, министр обсудил с артистами проблемы использования фонограмм.

Лишение наград от минкульта

10 января 2021 года глава минкультуры Нуржигит Кадырбеков заявил, что артистов Курала Чокоева и Кайрата Примбердиева лишат всех госнаград. Он также указал не публиковать песни и видеоклипы этих певцов в медиацентрах при минкульте, и запретил проведение их концертов.

Кроме этого, министр заявил, что «неплохо было бы выдавать лицензии артистам на их творческую деятельность». Эти заявления раскололи кыргызское общество: кто-то заступился за артистов, а кто-то посчитал, что цензура нужна. Но официально у кыргызского минкульта нет полномочий вводить цензуру.

Комитет гражданского контроля (КГК) отреагировал на заявление главы минкульта и заявил, что встревожен «зловещими, вопиющими и беспрецедентными во всей истории суверенного Кыргызстана по уровню нарушения законов и Конституции» высказываниями чиновника.

Правозащитники нашли как минимум два момента в словах Кадырбекова, которые нарушают Конституцию страны и ратифицированные Кыргызстаном соглашения. Кроме того, они предлагают уволить министра за его высказывания, а само министерство в том виде, в каком оно существует сейчас, расформировать.