Правозащитная организация «Бир Дуйно — Кыргызстан» проанализировала прошедшие 10 января выборы президента и референдум по форме правления. Организация выделила несколько проблем при проведении выборов и подготовила ряд рекомендаций для властей, ЦИК и гражданского общества. «Клооп» приводит важные пункты анализа правозащитников.

«Проблемы»

Большинство граждан обращались в «Бир Дуйно — Кыргызстан» по нескольким причинам:

— процедура сдачи биометрии;

— отсутствие возможности выбрать свой избирательный адрес — раньше это можно было сделать через заявление по форме №2;

— оформление независимых общественных наблюдателей в УИК;

— соблюдение правил санбезопасности по COVID-19;

— функционирование автоматических систем учета голосов;

— расположение УИКов в отдаленных регионах.

Кроме этого, сама организация выделила отдельные недочеты в подготовке и проведении выборов. По мнению специалистов, не было всесторонней информации о том, кто организовывал и финансировал встречи кандидатов и групп агитации с избирателями.

«Данные меры содействуют предупреждению использования админресурса и политической коррупции», — считают в «Бир-Дуйно — Кыргызстан».

Правозащитники отметили, что избирательные участки изменяли адреса за несколько дней до голосования. Также они считают, что избирателей и СМИ «недостаточно» информировали о результатах рассмотрения каждого сообщения о возможном использовании админресурса.

Отдельным блоком правозащитники выделили дебаты между кандидатами в президенты на общественном телеканале ОТРК. По их мнению, власти «несвоевременно» реагировали на «черный пиар», который распространяли кандидаты и их сторонники, в том числе и на дебатах.

Один их ведущих ОТРК, который на дебатах связал погоду с возможными митингами после выборов

«Проведенные дебаты на ОТРК не соответствовали международным демократическим стандартам как в части организации и проведения дебатов, так и в части приверженности журналистов Этическому кодексу», — считают в организации.

Правозащитники «недоумевают», почему ЦИК не обучила и «методически» не поддерживала журналистов и редакцию ОТРК.

Специалисты «Бир Дуйно Кыргызстана» считают, что из-за «несоразмерного» штрафа частным СМИ с аккредитацией, а также того, что ЦИК имеет полномочия оценивать достоверность распространяемой ими информации, журналисты ввели самоцензуру.

Вследствие этого, по словам правозащитников, на прошедших выборах «практически» отсутствовали аналитические материалы и журналистские расследования.

По их мнению, ЦИК заняла «бюрократическую позицию органа статистики», который принимал жалобы или фиксировал возможные нарушения и передавал их далее в правоохранительные органы.

«В процессе рассмотрения жалоб на кандидатов члены ЦИК проявляли предвзятость и двойные стандарты при применении норм избирательного законодательства, что способствовало дальнейшему подрыву доверия граждан к президентским выборам и референдуму», — считают специалисты.

В «Бир-Дуйно — Кыргызстан» отметили, что три кандидата в президенты — Адахан Мадумаров, Абдиль Сегизбаев и Канат Исаев — заявили, что не признают итогов выборов из-за «фальсификаций» в процессе голосования. Однако они не подали «ни одной жалобы» в Центризбирком.

Рекомендации

На основе проделанного анализа проблем правозащитники выделили рекомендации отдельно для властей, ОМСУ и гражданского общества.

«Бир-Дуйно — Кыргызстан» порекомендовала реформировать ЦИК для «укрепления независимости и беспристрастности» с учетом международной практики «не постсоветского пространства».

При этом, рекомендуется, большинство членов ЦИК избирать от парламентской оппозиции, из которых должно быть избрано и руководство комиссии. Также правозащитники предлагают переизбирать руководство Центризбиркома после каждой выборной кампании.

Кроме этого, они рекомендуют провести независимый аудит — технический и финансовый — системы биометрической идентификации, ее инклюзивности и технической работы, а после «обязательно» обнародовать его результаты.

Организация предлагает внедрить «независимый» механизм аудита информационных систем по подсчету голосов и передачи данных, а также технический аудит АСУ с обязательной публикацией его результатов.

«Особое внимание в реформировании избирательной системы необходимо обеспечить гендерному равенству и гендерной справедливости, вовлекая женщин, ЛОВЗ и социально уязвимые группы населения в участие в организуемых выборах и референдумах для создания равных возможностей в политических процессах», — считают в организации.

Правозащитники рекомендуют реформировать общественное телерадиовещание и обеспечить его «реальную» независимость.

Гражданскому обществу «Бир Дуйно — Кыргызстан» порекомендовала развивать политпартии, чтобы они могли формировать избирательные комиссии на местном уровне. Также НПО посоветовали усилить работу по мониторингу за исполнением предвыборных обещаний и программ кандидатов и политпартий.

Местным органам власти правозащитная организация порекомендовала разработать планы действий для профилактики и «своевременного» реагирования на риски и конфликты по нарушениям избирательных прав граждан.