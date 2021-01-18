Прокуратура Октябрьского района города Бишкек выявил две коррупционные схемы в «Бишкекском пассажирском автотранспортном предприятии». Сообщается, что ущерб государству составил более 1,2 млн сомов.

По данным прокуратуры, чиновники «БПАТП» сговорились и подделали финансово-бухгалтерские документы на общую сумму 5 млн 250 тысяч сомов. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Присвоение или растрата вверенного имущества» уголовного кодекса, ведется досудебное производство.

Второй факт был выявлен при проверке госзакупок муниципального предприятия. По версии следствия, должностные лица «БПАТП» заключили «заведомо невыгодный» контракт на поставку запасных частей для ремонта автобусов предприятия.

Следователи выяснили, что чиновники «незаконно» отклонили заявку компании «Р», которая подходила по всем параметрам и стоила меньше других, и заключили контракт с другой на общую сумму более 7,2 млн сомов.

«Тем самым, государству причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 285 958 сомов», — сообщили в прокуратуре.

Этот факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Заключение заведомо невыгодного контракта» уголовного кодекса, начато досудебное производство.

Забастовка водителей

О коррупции при закупке запчастей для автобусов заявляли еще в ноябре 2020 года водители предприятия «БПАТП». Они вышли на митинг у здания предприятия и требовали, чтобы уволили его директора Нурлана Койчубекова. В поддержку своих требований водители объявили забастовку и даже пытались выгнать Койчубекова из его кабинета.

По словам бригадира предприятия Каната Кожогелдиева, им давно не завозили запчастей для машин, хотя по документам они были оформлены, как уже поступившие. Также водители заявили, что на парламентских выборах их заставляли голосовать за провластную партию «Биримдик».

Сам Койчубеков тогда заявил, что готов уйти с поста, если так решит и.о. мэра Балбак Тулобаев, а запчасти не доставляют, потому что границы закрыты из-за пандемии.