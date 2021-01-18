Фото: скриншот видео с YouTube-канала Азамата Ормокеева

Служебная машина мэра города Ош Таалайбека Сарыбашова нарушила несколько правил дорожного движения. Однако изначально патрульная милиция составила протокол только по одному из них.

В социальных сетях 16 января распространилось видео, где служебная машина ошского мэра ехала по встречной полосе по одной из улиц города. На видео также видно, как автомобиль марки Toyota Land Cruiser не подчинился указанию патрульной милиции остановиться и продолжил движение.

Блогер Азамат Ормокеев, который был очевидцем нарушения, в видео на своем YouTube-канале заявил, что машина мэра нарушила несколько правил дорожного движения:

выезд на встречную полосу — штраф 5500 сомов;

машина не остановилась по требованию милиции — штраф 5500 сомов;

водитель включил спецсигнал без разрешения.

«По закону, за выезд на встречную полосу предусмотрен штраф 5500 сом, а в постановлении, которое составили вы, я вижу, что написано 3000 сомов», — сказал Ормокеев милиционерам.

Что сказали в мэрии?

Пресс-секретарь мэрии Оша Азамат Абсаттаров заявил, что в день инцидента в машине не было градоначальника Сарыбашова. Он подтвердил, что водитель нарушил ПДД, потому что мэр города вызвал его, так как чиновнику нужно было срочно ехать на мероприятие. Также в пресс-службе добавили,что штрафы оплатит сам водитель.

Что сказали в милиции?

Представители милиции сообщили, что во время проверки на автомобиле не было спецсигналов.

«Патрульная милиция говорит, что этот звук исходил от нашей машины [а не от машины мэра Оша]. Этот звук служебная машина включила специально и этот звук попал на видео», — объяснили там.

Пресс-секретарь патрульной милиции Оша Кубанычбек Камчыбеков сообщил, что по нарушению ПДД служебной машиной мэра все-таки составили три протокола.

«В день этого события было составлено одно постановление, два постановления были составлены сегодня. В тот день рабочее время закончилось [в субботу рабочее время длится до 12:00] и два протокола было составлено в понедельник», — объяснил Камчыбеков.

Но сотрудников патрульной милиции, по его словам, не накажут: инспекторы не нарушили законы тем, что не составили протоколы сразу на месте нарушения ПДД.