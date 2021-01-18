По данным министерства транспорта, стоимость авиаперелета из Кыргызстана в Россию увеличилась как минимум в два раза.

По данным издания Economist.kg, до пандемии по направлению Бишкек — Москва — Бишкек осуществлялось более 30 регулярных авиарейсов каждую неделю, билет в среднем стоил 12 тысяч сомов.

Сейчас минимальная цена составляет от 25 тысяч сомов, а авиабилет на ближайший рейс – от 40 до 50 тысяч сомов.

Министерство заявило, что такой рост цен тем, что нынешнее количество авиарейсов (1 раз в неделю по пятницам) не покрывает существующую потребность.

«Ограниченное число регулярных авиарейсов и большой спрос на авиаперелеты привело к удорожанию авиабилетов, что вызывает социальную напряженность среди авиапассажиров», — отметили в ведомстве.

По данным минтранса, воздушные суда, выполняющие чартерные и регулярные рейсы в Россию, заполнены более чем на 95%. Это отражает высокую потребность в авиаперевозках эту страну.

Директор Агентства гражданской авиации (АГА) Сталбек Шаршеев на пресс-конференции 18 января отметил, что как только количество рейсов увеличится, цены на авиабилеты стабилизируются.

По его словам, АГА не может гарантировать, что цены будут, как до пандемии, потому что авиакомпании понесли большие убытки, но Кыргызстан все же попытается снизить цену авиабилетов в Россию и увеличить число рейсов.

Он напомнил кыргызстанцам, что вылететь в Россию для трудоустройства можно по приглашению-основанию, также нужно иметь справку о квалификации.

Шаршеев призвал граждан не доверять субагентам, которые предлагают помочь получить справки, поскольку из-за этого могут возникнуть проблемы при вылете.

Авиасообщение между странами

Россия возобновила авиасообщение с Кыргызстаном c 21 сентября. Тогда российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что самолеты будут летать в Бишкек раз в неделю.

После открытия рейсов у офиса продаж компании «Аэрофлот» начался ажиотаж – образовалась очередь из людей, которые хотят купить или обменять авиабилеты в Россию. Их пускали только по списку, а некоторые люди ждали своей очереди несколько дней. Кроме того, значительно выросли цены на билеты — от 25 до 130 тысяч сомов.

Авиасообщение между двумя странами было прекращено весной из-за пандемии — с тех пор, в основном, из России в Кыргызстан прилетали самолеты с кыргызстанцами, которые возвращались на родину.

В России работают сотни тысяч кыргызстанцев, которые постоянно перемещаются между странами на самолетах. Именно из-за этого после открытия воздушных границ возник ажиотаж и высокая потребность в авиабилетах.

По данным ТАСС, одна из крупнейших российских авиакомпаний — «Уральские авиалинии» — в 2019 году перевезла более 9,5 млн пассажиров.