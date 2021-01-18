Территориальные избирательные комиссии отменили итоги голосования на 8 участках, где 10 января были выборы президента и референдум по форме правления. Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Итоги голосования отменили на следующих участках:

УИК в городе Ош № 5901 — отмена референдума;

УИК в Кара-Сууйском районе № 5584 — отмена референдума;

УИК в Араванском районе № 5493 — отмена выборов президента и референдума;

УИК в городе Нарын № 4064 — отмена референдума;

УИК в Нарныской области № 4037 — отмена выборов президента;

УИК в Лейлекский район № 8004 — отмена выборов президента и референдума;

УИКи в Кадамжайском районе № 8113 — отмена референдума и № 8116 — отмена выборов президента и референдума.

Ранее наблюдатели «Клоопа» на упомянутом ЦИК участке № 5901 в Оше, выявили нарушения связанные с использованием электронных урн.

По выборам президента результаты отменили на участках № 5493 в Араванском районе, № 4037 в Нарынской области, № 8004 в Лейлекском и № 8116 в Кадамжайском районах.

«Во время проведения голосования, подсчета голосов, установления итогов голосования имели место нарушения, которые не позволяют с достоверностью установить итоги голосования», — сообщили в ЦИК.

Выборы президента и референдум

В Кыргызстане 10 января прошли досрочные выборы президента и референдум по форме правления.

По предварительным итогам голосования, на выборах президента с большим отрывом от своих оппонентов лидирует Садыр Жапаров. А на референдуме, большая часть избирателей проголосовала за президентскую форму правления.

Наблюдатели «Клоопа» во время голосования зафиксировали 1500 нарушений и происшествий по всему Кыргызстану. Теперь юристы требуют отменить результаты голосований на 210 УИКах.

Президентские выборы и референдум по выбору формы правления в Кыргызстане стали последствием политического кризиса, начавшегося в стране после парламентских выборов 4 октября 2020 года.

Тогда в стране поменялась власть, а пост и.о. главы государства при поддержке сторонников занял Садыр Жапаров, вышедший из колонии во время беспорядков 5-6 октября.

С приходом к власти Жапаров совершил ряд кадровых перестановок, назначив главой ГКНБ своего соратника Камчыбека Ташиева, а с уходом жапарова с поста и.о. президента, это место занял Талант Мамытов — еще один соратник Жапарова.

Кроме этого, Жапаров был одним из инициаторов референдума по форме правления и изменения Конституции. 10 января, по предварительным итогам голосования, избиратели выбрали президентскую формы правления, а лидером в президентской гонке стал Жапаров.