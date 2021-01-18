В Бишкеке 18 января часть водителей маршруток не вышли на работу из-за старых тарифов за проезд. На забастовку водителей отреагировал и.о. мэра столицы Балбак Тулобаев, записав обращение и опубликовав его на своей фейсбук-странице.

По словам Тулобаева, водители требуют немедленно повысить цены за проезд в маршрутках, но для этого нужно провести ряд процедур в Министерстве экономики, а затем в горкенеше.

«У нас есть своя процедура, нужно согласовывать с минэкономики, где проведут анализ, потом поднимать вопрос в горкенеше. Мы готовы поднять стоимость проезда, исходя из сегодняшнего положения бишкекчан, в апреле придут новые депутаты горкенеша и мы постараемся решить этот вопрос до мая 2021 года», — сказал Тулобаев в своем обращении.

И.о. мэра добавил, что если бастующие водители не выйдут на работу до обеда, он выведет на линии другие маршрутки из-за необходимости перевозки горожан.

Позже на встрече с горожанами Тулобаев сказал, что тарифы планируют повышать постепенно, чтобы к концу года стоимость проезда была около 15 сомов.

При этом ранее и.о. начальника управления городского транспорта Улан Бейшенбаев заявил, что в случае, если водители маршруток устроят забастовку, то мэрия обратится в Министерство транспорта, чтобы отозвать лицензию у перевозчика.

Забастовка водителей совпала с началом оффлайн-обучения в школах столицы: с 18 января в школы для традиционного обучения вернулись ученики 1, 5, 9 и 11 классов.

Повышение цен на проезд в Бишкеке

О своей забастовке водители маршруток предупреждали еще 12 января. Тогда глава Ассоциации перевозчиков потребовал повысить тариф за проезд в общественном транспорте. Водители маршруток заявили, что приостановят работу, если оплату за проезд не повысят до 15 сомов.

Перевозчики заявили, что они находятся в сложной ситуации — из-за пандемии многие потеряли работу, а средств на обслуживание транспорта не хватает. При этом, они понимают, что бишкекчанам сейчас сложно, но просили понять, что им тоже тяжело.

Водители также отметили, что тарифы за проезд не повышали на протяжении восьми лет, хотя топливо и продукты питания дорожают ежегодно. Спикер Бишкекского горкенеша Жаныбек Абиров на заседании заявил, что к 20 января власти не смогут изменить тарифы.

Водители столичных маршруток уже не первый раз требуют повышения тарифов за проезд. В апреле 2018 года они тоже объявляли забастовку.

Тогда они были недовольны законом, по которому перевозчиков могут оштрафовать из-за отсутствия страховки пассажиров, и требовали поднять тарифы за проезд с 10 до 15 сомов. Власти отсрочили вопрос страховки, а УОБДД согласился пока не штрафовать водителей. Однако повышать тарифы за проезд мэрия не стала.